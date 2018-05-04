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Kocaeli'de seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza başvurusu yapan siyasiler için Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de seçim kurulunda yoğunluk yaşanmaya başladı. 

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24 Haziran tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için toplanması gereken 100 bin imza için başvurular bu sabah başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de seçim kurulunun bulunduğu Kocaeli Adalet Sarayı'nda ilk gün yoğunluk yaşandı. Özellikle 100 bin imza ile aday olmak isteyen parti genel başkanları için, partililer seçim kurulunda imza verdi. 100 bin imza için Kocaeli Adalet Sarayı'na geldiklerini ve kampanya yaptıklarını belirten Saadet Partisi ve İYİ Parti'liler, cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini talep etti.

"İNŞALLAH MEMLEKETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR"

İmza vererek 24 Haziran’da yapılacak seçimde aday olacak Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’na destek olduğunu söyleyen Kadir Öztonga, “Bir erken seçimi kararı alındı. Yeni bir sistemde seçime gidilecek. Bu durumda biz de gelip cumhurbaşkanı adayımız Temel Kahramanoğlu için oyumuzu kullandık. Türkiye’nin sorunlarına çözüm olacağını düşündük kullandığı, üslup ve tavır açısından. Bunun için arkadaşlarımız ile birlikte gelip desteğimizi verdik. İmzamızı attık, inşallah memleketimiz için hayırlı olur” dedi.

NÜSHALARI PARTİYE TESLİM ETTİLER

SP Lideri Temel Karamollaoğlu’na destek veren vatandaşlara yardımcı olmak için seçim kurulları önünde stant açtıklarını söyleyen Saadet Parti Kocaeli İl Teşkilatı görevlisi Abdulsamet Saltı, “Bugünden itibaren Kocaeli teşkilatı olarak stantlarımızı kurduk. Vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz de burada özellikle genç arkadaşlarımızla birlikte yardımcı oluyoruz. Burada Kocaeli Adalet Sarayı’nda Derince, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız imza veriyor. Bununla alakalı standımıza gelen vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz” diye konuştu. Seçim kurullarında imza atan vatandaşlar, imza formlarının bir nüshasını parti teşkilatlarının kurmuş olduğu stantlara telim ettiler. 

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