Stepne içinde 45 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aalınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Kocaeli üzerinden İstanbul’a sevk edileceğine dair bilgilere ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 65 plakalı bir kamyonu TEM otoyolu Derince ilçesi mevkisinde durduran ekipler araçta arama yaptı. Aracın arka alt kısmında bulunan stepneye dedektör köpek Millov'un tepki vermesi ile hemen harekete geçildi. Stepne içerisinden 45 paket halinde toplam 45 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü M.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli merciilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 10 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise durdurulan br kamyonda arama yapılmış ve yine stepneden 45 kilogram eroin maddesi ele geçirilmişti.