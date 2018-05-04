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Bugün 17:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:28 TSİ )

VP’liler de imza topladı

Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra Vatan Partisi de 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili çalışma başlattı.

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Genel başkanları Doğu Perinçek’i aday gösteren Vatan Partisi üyeleri ve yöneticiler, İzmit yürüyüş yolu üzerinde kurdukları stantlarla vatandaşları günlerdir dün için Kocaeli Adliyesi’ne yönlendiriyor ve bu şekilde destek istiyorlardı.

İSTENEN SAYIDA DEĞİL

Dün de standını Yahya Kaptan’daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu önüne kuran Vatan Partililer, vatandaşlardan destek talebinde bulundular. Her ne kadar belli oranda ilgi görseler de Doğu Perinçek için atılan imzaların sayısı, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu’nun gerisinde kaldı.

Bugün 17:25 TSİ - Siyaset

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