Olay, öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen V.T. ile M.U. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi caddede karşılaştı. V.T., 2 kişiye aniden saldırırken, boğuşma sırasında yere düştü. M.U., bu sırada tabancasını çıkararak, art arda ateşledi. V.T., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine koşarak, gelen polis, M.U.'yu gözaltına aldı. Kavgaya karışanlardan ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinden kaçtı. Yaralı V.T., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, M.U.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Cadde ortasında dehşet! Önce saldırdı sonra vuruldu...
Gebze'de, V.T., caddede karşılaştığı, aralarında husumet bulunan 2 kişiye saldırırken, bir kişinin silahını çıkarıp, ateş etmesiyle bacağından yaralandı. Polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalarken, olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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