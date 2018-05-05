Hülya Yolcubal adaylık başvurusunu yaptı

Adaylık başvuru formunu teslim etmesinin ardından açıklamada bulunan HülyaYolcubal, “Atatürk’ün Türk kadınına bundan 94 yıl önce verdiği hakları korumak ve bir anne olarak evlatlarımıza iyi ve özgür bir gelecek bırakmakadına elimizi taşın altına koymanın vaktinin geldiğini düşünerek böyle bir yola çıktık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

