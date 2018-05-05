Adaylık başvuru formunu teslim etmesinin ardından açıklamada bulunan HülyaYolcubal, “Atatürk’ün Türk kadınına bundan 94 yıl önce verdiği hakları korumak ve bir anne olarak evlatlarımıza iyi ve özgür bir gelecek bırakmakadına elimizi taşın altına koymanın vaktinin geldiğini düşünerek böyle bir yola çıktık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Hülya Yolcubal adaylık başvurusunu yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Kadın Kolları önceki dönem İl Başkanlarından Hülya Güreli Yolcubal, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçim de milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptı.
Adaylık başvuru formunu teslim etmesinin ardından açıklamada bulunan HülyaYolcubal, “Atatürk’ün Türk kadınına bundan 94 yıl önce verdiği hakları korumak ve bir anne olarak evlatlarımıza iyi ve özgür bir gelecek bırakmakadına elimizi taşın altına koymanın vaktinin geldiğini düşünerek böyle bir yola çıktık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bugün 09:33 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz