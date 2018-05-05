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Hülya Yolcubal adaylık başvurusunu yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Kadın Kolları önceki dönem İl Başkanlarından Hülya Güreli Yolcubal,  24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçim de milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptı.

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Adaylık başvuru formunu teslim etmesinin ardından açıklamada bulunan HülyaYolcubal, “Atatürk’ün Türk kadınına bundan 94 yıl önce verdiği hakları korumak ve bir anne olarak evlatlarımıza iyi ve özgür bir gelecek bırakmakadına elimizi taşın altına koymanın vaktinin geldiğini düşünerek böyle bir yola çıktık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bugün 09:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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