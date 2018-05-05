Acurman: 24 Haziran zafer akşamımız olacak

Avukat Anıl Acurman 24 Haziran seçimleri için CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. İl Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Acuman’ın oğlu Anıl Acurman dün il binasında düzenlediği basın açıklamasıyla vekil adayı adayı olduğunu duyurdu. Acurman’ı adaylık açıklamasına katılım oldukça yüksekti. Açıklamaya Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl yöneticisi Hüseyin Acurman, İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, il ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

YEŞİL SİYAHA AŞKI ÖĞRENDİM

Adaylık açıklamasında konuşan Avukat Anıl Acurman, “Uzun yıllar boyunca el ele, kol kola 6 ok için mücadele ettiğimiz arkadaşlarım, kardeşlerim bugün buradalar. Biz 6 okun peşine genç yaşlarda düştük, umudumuz ve dostluklarımız da bizlerle birlikte büyüdü. Bu partide bayrak astığım, sabahlara kadar meydan beklediğim, birlikte haykırdığım tüm yoldaşlarımı tekrar tekrar selamlıyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Cumhuriyet kahramanlarını da özlemle anıyorum. Devlet hastanesinde doğdum, tavlayı Belsa kafelerinde, yüzmeyi Kandıra’mın Cebeci-Kovanağzı sahillerinde öğrendim, ilk topumu Kozluk sokaklarında oynadım, komşunun bahçesine uzanan ellerin meyvelerle ödüllendirildiği günlerde, Kandıra’mın sokaklarında geçirdim yazlarımı, ilk maçıma İsmetpaşa’nın koltuksuz tribünlerinde babamın ellerinde gittim ben, yeşil siyaha aşkı işte o küçücük yaşımda öğrendim ben” dedi.

TÜRKİYE GİBİ YOZLAŞIYORUZ

Acurman, “Bu kentte öğrendim dostluğu kardeşliği, İzmit Lisesi de bizimdi, Gazisi de, kolejleri de Anadolu’su da, kavga da etsek konu İzmit olunca tektik. Türkiye’de hiçbir şehre yar olmazdı bizim gibi övünebilmek. Sefa Sirmen’i, Hikmet Erenkaya’sı, Fikret Toker’i, Metin Alan’ı, bir Avrupa kentiydi İzmit. Peki, bugün, neredeyiz. Üniversitede ders veriyorum, öğrencilerime sordum, “Neden Kocaeli’yi tercih ettiniz” İçimde ister istemez güzel yanıtlar bekleyen bu kentin bir çocuğu olarak üzüldüm çünkü; cevap tekti “Hocam puanımız tutsa Kocaeli’de işimiz ne?” gençlerin boğulduğu bir kent oldu burası. Yine bir seyahatte maziyi bilen bir teyzemizle sohbet ediyoruz, İzmitli olduğumuzu öğrenince, “Yavrum kaldı mı böyle insanlar orada” deyiveriyor. İşte böyle gözüküyoruz, böyle yaşamaya mahkum ediliyor, her gün Muasır Medeniyeti geçelim tüm Türkiye gibi biz de yozlaşıyoruz” diye konuştu.

BASKI İLİKLERE KADAR HİSSEDİLİYOR

Acurman, “Bu ülkede 20 milyonun üzerinde genç var. 20 milyon. Bunların yüzde 40’ı yani 8 milyonuna, mutlu musun mutsuz mu denince; mutsuzum diyor! Yüzde 34’ü yani 7-8 milyonu, gelecek umutlarını tamamen yitirmiş, yaşama tutunacak bir dal bulamıyor! 24 yaşını geçen gençlerin yüzde 72’si neredeyse 15 milyonu iş bulmak zor diyor. Yüzde 62’si asgari ücretli ya da daha az gelire sahip 6-7 milyon genç 600 TL’nin altında gelirle yaşıyor. Öyle küsmüşler ki hayata, yüzde 23’ü neredeyse 5 milyonu seçimlerde oy dahi kullanmıyor. Öyle sindirilmişler ki yüzde 91’i haftada en az bir kez interneti kullanırken, yüzde 92’si internet ortamındaki siyasi sosyal etkinlere dahi katılmıyor, yazamıyor çizemiyor. 20 milyon gencimizin 17-18 milyonu baskıyı diktayı ve sansürü iliklerinde; ensesinde; cebinde; ekranında hissediyor” dedi.

ADALETİN IŞIĞI PARLAYACAK

Bizim için bugün kazanacağımız hiçbir zafer gaye olamaz diyen Acurman, “Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtamızdır. Zafer ancak bir fikri kazandıracaksa değerlidir. Her büyük mücadeleden sonra Atanın dediği gibi ‘Yeni Bir Alem Doğmalıdır’ Yoksa başlı başına zafer boşa bir çaba olur. 24 Haziran zafer akşamımız olacaktır. O gün bu ülkede karanlık günler bitecek özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ışığı parlayacak. Bu yeni alemde 1919-1923 Türkiye’sinin güneşi yeniden doğacaktır. Gençlik ateşi bu şehri tutuşturacak, yıldızlar yeniden parlayacak” dedi.

ANIL ACURMAN KİMDİR

Anıl Acurman 1987 yılında İzmit’te doğdu. 2004-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimini tamamladı. 2008 yılından bu yana Acurman Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmakta. Kocaeli Üniversitesi Adalet MYO’da konuk öğretim görevlisi olarak Ceza Usul Hukuku Dersleri vermektedir. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan Acurman, 3 yıl süreyle İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2012 yılı itibariyle Kocaeli Başiskele İlçe Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiş olup 2 dönem bu görevi üstlenmiştir. Evli olan Anıl Acurman’ın mühendis eşi Ceren Acurman ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubunda ARGE Sorumlu Uzmanı olarak çalışmaktadır.