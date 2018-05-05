Ruhittin Sönmez resmen başvurdu

Geçtiğimiz günlerde parti genel merkezine giderek resmi başvurusunu yapan Ruhittin Sönmez, dosyasını görevlilere teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti olarak 24 Haziran seçimlerine iddialı olarak gireceklerini söyledi. Seçim irtibat bürolarını en kısa zamanda açacaklarını dile getiren Sönmez, dört parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri için ise, “Bu proje Türkiye’nin kurtuluşu ve ülkemizin geleceğe yürüyebilmesi için gerekliydi. İYİ Parti seçimlere tam olarak hazırdır” diye konuştu.