Geçtiğimiz günlerde parti genel merkezine giderek resmi başvurusunu yapan Ruhittin Sönmez, dosyasını görevlilere teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti olarak 24 Haziran seçimlerine iddialı olarak gireceklerini söyledi. Seçim irtibat bürolarını en kısa zamanda açacaklarını dile getiren Sönmez, dört parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri için ise, “Bu proje Türkiye’nin kurtuluşu ve ülkemizin geleceğe yürüyebilmesi için gerekliydi. İYİ Parti seçimlere tam olarak hazırdır” diye konuştu.
Bugün 10:15 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:17 TSİ )
Ruhittin Sönmez resmen başvurdu
İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) heyetinde yer alan Av. Ruhittin Sönmez, partisinden Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu.
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Bugün 10:15 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz