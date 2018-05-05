Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:17 TSİ )

Ruhittin Sönmez resmen başvurdu

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) heyetinde yer alan Av. Ruhittin Sönmez, partisinden Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz günlerde parti genel merkezine giderek resmi başvurusunu yapan Ruhittin Sönmez, dosyasını görevlilere teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti olarak 24 Haziran seçimlerine iddialı olarak gireceklerini söyledi. Seçim irtibat bürolarını en kısa zamanda açacaklarını dile getiren Sönmez, dört parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri için ise, “Bu proje Türkiye’nin kurtuluşu ve ülkemizin geleceğe yürüyebilmesi için gerekliydi. İYİ Parti seçimlere tam olarak hazırdır” diye konuştu.

Bugün 10:15 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Temel Karamollaoğlu'nun imza sayısı! mask
Temel Karamollaoğlu'nun imza sayısı!
İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı! mask
İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı!
Muharrem İnce için Kocaeli’den Yalova çıkarması! mask
Muharrem İnce için Kocaeli’den Yalova çıkarması!
Adil Gülez, İYİ Parti'den aday adayı mask
Adil Gülez, İYİ Parti'den aday adayı
VP’liler de imza topladı mask
VP’liler de imza topladı
Akşener'in kayınvalidesi de imza attı mask
Akşener'in kayınvalidesi de imza attı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Yol verme kavgası: 1 yaralı! mask
Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!

GALERİ

İzmit'te "Anadolu" rüzgarı! mask
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı mask
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu mask
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
AKP’de temayül yoklaması başladı! mask
AKP’de temayül yoklaması başladı!
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL