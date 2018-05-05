Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Kandıra Akçabeyli Köyü olan bir deprem meydana geldi. Dün akşam saat 21.02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.2 olarak ölçüldü. Kocaeli’de son aylarda meydana gelen depremlerin derecesi 2 şiddetinin altında olurken deprem vatandaşlar tarafından hissedilmedi.
Bugün 10:34 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
Kocaeli sallandı!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Kandıra Akçabeyli Köyü olan bir deprem meydana geldi.
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Bugün 10:34 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz