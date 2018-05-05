Kocaeli sallandı!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Kandıra Akçabeyli Köyü olan bir deprem meydana geldi. Dün akşam saat 21.02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.2 olarak ölçüldü. Kocaeli’de son aylarda meydana gelen depremlerin derecesi 2 şiddetinin altında olurken deprem vatandaşlar tarafından hissedilmedi.