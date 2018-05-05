İmam Çetinkaya da vekil aday adayı oldu

Ülkede ve kentteki toplumsal gidişattan rahatsız olduğu için "bir şey yapılmalı" diyerek yola çıkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini CHP iktidarı ile taçlandırmak için cumhuriyetten, laiklikten ve emekten yana olan herkesin siyaseten elini taşın altına koyması düşüncesinde olduğunu söyledi. Çetinkaya 7 Mayıs Pazartesi günü Ankara'ya giderek başvurusunu CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek. İzmit'e döndükten sonra İl Başkanı ve yönetimiyle de görüşecek olan İmam Çetinkaya, daha sonra aday adaylığını geniş kitlelerle paylaşmak için de il merkezinde bir basın toplantısı yapacak.

İMAM ÇETİNKAYA KİMDİR ?

1 Ocak 1968'de Muş'un Varto ilçesi Tuzlu köyünde dünyaya geldi. Çiftçilik yapan Hüseyin-Hediye Çetinkaya çiftinin 10 çocuğundan biri olan ve Varto Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'ndan mezun olan Çetinkaya, Mersin Anadolu Gazi Lisesi'ndeki orta öğrenimini de 1985-1986 eğitim öğretim yılında tamamladı.

1987 yılında İzmit'e yerleşip 1991 yılına kadar kalfa ve usta olarak inşaatlarda çalıştıktan sonra taşeronluğa başlayan Çetinkaya, bu alandaki çalışmasını 2007 yılına kadar sürdürdü.

Daha sonra İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki ÇEKİRGELİ BÜFE'yi aldı. Halk tarafından ÖRDEKLİ BÜFE olarak da bilinenbu işletmesi halen faaliyetini sürdürüyor.

Çetinkaya’nın politik yaşamı 1987-1988 döneminde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) üyesi olarak başladı, DSP’de iki dönem ilçe kurulu üyeliğiile devam etti, 2004’ten sonra iseCHP üyesi olarak sürüyor.

İzmit'te oturan İmam Çetinkaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.