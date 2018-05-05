Kartepe 16 şampiyonaya ev sahipliği yapacak…

Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan 16 spor etkinliğinin tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’ye sporcu kazandıran kulüplere ve sporla ilgili olan her organizasyona desteklerimizi veriyoruz” dedi. Kartepe Belediyesi, 2018 yılı içerisinde 18 dalda gerçekleştireceği etkinliğin tanıtımını yaptı. Geçen yıllara oranla, ilçede düzenlenecek spor etkinliklerinin sayısını arttıran Kartepe Belediyesi, su kayağı, dağ koşusu, futbol turnuvası, off-road şenliği başta olmak üzere farklı 16 spor dalında düzenlenecek 18 organizasyona ev sahipliği yapacak. Farklı tarihlerde yapılması planlanan spor etkinlikleri için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in katılımıyla bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Kartepe Maşukiye'de bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yanı sıra, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ve çeşitli spor dallarının il ve ilçe temsilcileri ve kulüp başkanları katıldı.

ÇALIŞMALARIMIZ HER GÜN ARTIYOR

Toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, spora verdikleri değerle her gün çalışmalarını arttırdıklarını belirterek, "Kartepe’de sporun bu anlamda ön plana çıkarılabilmesi Allah’ın bir lütfu. Kartepe’de sporun yapılabilmesi için gereken tüm koşulları Allah bizlere lütfetmiş. Spor yaptıktan sonra kamp yapabileceğimiz alanlar ve doğa ve adrenalin sporlarının yapılabileceği pistlere sahibiz. Küçük dokunuşlarla çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Dünyada, özellikle Körfez ülkelerinde, yaz kampı için Kartepe’ye gelen spor kulüpleri bulunuyor. Durum böyle olunca, sporun içinden gelmiş birisi olarak ve sporu seven bir belediye başkanı olarak, bize de bu fırsatı avantaja dönüştürmek işinin düştüğünü hissettik ve bu organizasyonları yaptık” dedi.

SPOR ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Kartepe’de spor alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Üzülmez, “Biz sporu sadece performansa dayalı olarak değil, çocuklarımızın spor yaparak eğitilmesini ve Kartepemizde uzun yıllar kırsal alanda yaşamış kadınlarımızın sporla sosyalleşmesini, sporun sağlık alanındaki gerekliliğini görerek çalışmalar yaptık. Kartepemizin doğal güzelliklerini, spor organizasyonları ile tanıtabilmek adına bu tür organizasyonları yapıyoruz. Çünkü misyonlarımızdan bir tanesi de Kartepemizi dünyaya tanıtmak. Bizim spor alanında çalışmalarımız bir hayli fazla. Tesis alanında, kadınlarımız için yaptığımız spor alanları gibi birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Kadınlarımızın spor alanında ‘Biz de varız’ diyebilecekleri noktada engelleri kaldırdık. Sporcularımız başarılar elde etmeye başladılar ve bir üst seviyeye ulaştılar. Bu arada Kartepemizde spor kulüplerimizi ağırladığımız kamplarımızı, gençlik kamplarımızı da düzenledik” diye konuştu.

BİR ÇOK DALDA BAŞARI ELDE ETTİK

Spora verilen desteklerle birçok dalda başarı elde edildiğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe Belediyesi olarak okullarda ve bireysel alanlarda yaptıkları çalışmalar ile Kartepe’ye sporcu kazandıran kulüplere ve sporla ilgili olan her organizasyona desteklerimizi veriyoruz. Bu desteklerin ve birliğin beraberinde gelen başarılarla, Kartepeli kulüplerimiz önemli başarılar elde ediyor. Futbol dalında elde edilen başarılardan bahsediliyor ama farklı spor dallarından, macera sporlarından tırmanma takımımız, çok yeni olmasına rağmen yamaç paraşüt takımımız, kısaca her dalda mahalli ya da ulusal alanda başarılar elde ediliyor. Kartepe, başarıların elde edilmesi için uygun bir nokta. Biz de Kartepe Belediyesi olarak gençlerimizi spor alanında destekliyoruz” şeklinde konuştu.