Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği İller Arası Karate Ligi Şampiyonası finali bugün ilimizde yapılıyor. Geride bırakılan 3 etap sonunda 4. Etap olan final etabı gerçekleştirecek. Şampiyonanın final etabına da, önceki etaplarda olduğu gibi 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katılabilecek. Kata ve Kumite kategorilerindeki şampiyonaya 8 ilden 55 kulüp ve 800 ile 1200 arasında sporcunun katılması bekleniyor.
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:03 TSİ )
Karate Ligi’nde final coşkusu
İller arası Karate Ligi Final Etabı müsabakaları, bugün, Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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Bugün 11:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz