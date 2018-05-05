Karate Ligi’nde final coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği İller Arası Karate Ligi Şampiyonası finali bugün ilimizde yapılıyor. Geride bırakılan 3 etap sonunda 4. Etap olan final etabı gerçekleştirecek. Şampiyonanın final etabına da, önceki etaplarda olduğu gibi 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katılabilecek. Kata ve Kumite kategorilerindeki şampiyonaya 8 ilden 55 kulüp ve 800 ile 1200 arasında sporcunun katılması bekleniyor.