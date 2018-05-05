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Şimdi de U19’lar maçlara çıkmıyor

2.Küme ve özellikle C Grubu, ardından U11 ve U13 futbol liglerinden sonra, bu hafta da 2.Küme U19 Futbol Ligi’nde çekilme furyası yaşandı.

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Bu ligdeki takımlar, son maçlar olduğu için birçok maça çıkmıyor. Bu nedenle de fazla mesai yapan Futbol İl Temsilciliği boyuna program değiştiriyor. Tek teselli ise, bu takımların maça çıkmayacaklarını daha önceden bildirmesi oluyor. Bu nedenle hakem ataması yapılmıyor, maç için gereksiz para harcanmıyor. Ancak seneye bu tıkımlar lige alınmayacak.

İŞTE BU HAFTAKİ LİGDEN ÇEKİLME KARARLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR…

06.05.2018 Pazar günü (Bugün), Derbent Stadı’nda saat 15.00 da oynanması gereken Acısu Bld Spor - Bağçeşme Spor 2.Küme U-19 Futbol müsabakası, Bağçeşme Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi. 09.05.2018 Çarşamba günü Şht.Bnb.Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Bahçecik Spor - Üçyoldoğu Spor 2.Küme U-19 Futbol müsabakası , Bahçecik Spor'un ihraç olması sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir.

Bugün 11:02 TSİ - Spor

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