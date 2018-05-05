Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol 2. Lig grup maçları devam ediyor. Maçlar esnasında gençlerin zaman zaman heyecanı artıyor. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Özel Adım MTAL, Derince İlk Karar Anadolu Lisesi maçının bitimine 48 saniye kala maçta olaylar çıktı. Özel Adım MTAL takımında 5 numaralı Kadir Yeşildağ ve 8 numaralı Özkan Hamdi Hamdemir ile rakip takımdan Anıl Göl’e saldırdı. Salon bir anda karışırken, beden eğitimi öğretmenleri ile Okul Sporları Tertip Kurulu Üyesi Mustafa Kürkan gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Hakemler İllur Kuka ve Fatih Şafak maçı tatil etti. İki takım da soyunma odasına gönderildi. Maç ilgili kararı tertip komitesi verecek.
Bugün 11:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:38 TSİ )
Lise maçında olay çıktı!
Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol 2. Lig grup maçları devam ediyor. Maçlar esnasında gençlerin zaman zaman heyecanı artıyor.
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Bugün 11:17 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz