Galericilerde "Birlik" güven tazeledi

SS Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifi’nin (Oto Ticaret Merkezi) 23. Olağan kongresi site içerisinde yer alan yönetim binasında gerçekleştirildi. 88 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre 7 yönetim kurulu üyesi seçilirken kongrenin divan başkanlığını ise Fahrettin Batı üstlendi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Emin Birlik tekrardan başkan seçilerek güven tazeledi.

SİTE İÇERİSİNE NOTER TALEBİ

Kongrede kısa bir açıklama yapan SS Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Emin Birlik, “Oto Ticaret Merkezimiz 1998 Temmuz ayından beri ticari faaliyetini sürdürmekte olup, 50 dönümlük bir alanda 88 adet dükkanımız, yönetim binamız, 2 restoran, 1 adet araç test merkezi ve camimiz ile hizmet vermektedir. Dükkanlarımızda ki araç stokları ise 2 bin 500 civarındadır. Satışlarımızın daha hızlı olabilmesi ve müşterilerimizin memnuniyeti açısından, sitemiz içerisinde bir noterin açılması ve aynı zamanda cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi noter uygulalaması ile tüm yurda araç satışlarının yapılması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca kara taşıtları yönetmeliği ile ilgili yeterlilik belgesi için başvurularımızda yapılmıştır” dedi.

Emin Birlik’in yönetimi

Emin Birlik, Mert Emiroğlu, Murat Çat, Ali Kasap, Nuh Albeni, Uğur Hudekoğlu, Mustafa Eryılmaz