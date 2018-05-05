Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:27 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:11 TSİ )

Galericilerde "Birlik" güven tazeledi

SS Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifi’nin (Oto Ticaret Merkezi) 23. Olağan kongresine tek aday olarak giren mevcut başkan Emin Birlik tekrardan başkan seçilerek güven tazeledi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

SS Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifi’nin (Oto Ticaret Merkezi) 23. Olağan kongresi site içerisinde yer alan yönetim binasında gerçekleştirildi. 88 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre 7 yönetim kurulu üyesi seçilirken kongrenin divan başkanlığını ise Fahrettin Batı üstlendi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Emin Birlik tekrardan başkan seçilerek güven tazeledi.

SİTE İÇERİSİNE NOTER TALEBİ

Kongrede kısa bir açıklama yapan SS Kocaeli Motorlu Taşıt Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Emin Birlik, “Oto Ticaret Merkezimiz 1998 Temmuz ayından beri ticari faaliyetini sürdürmekte olup, 50 dönümlük bir alanda 88 adet dükkanımız, yönetim binamız, 2 restoran, 1 adet araç test merkezi ve camimiz ile hizmet vermektedir. Dükkanlarımızda ki araç stokları ise 2 bin 500 civarındadır. Satışlarımızın daha hızlı olabilmesi ve müşterilerimizin memnuniyeti açısından, sitemiz içerisinde bir noterin açılması ve aynı zamanda cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi noter uygulalaması ile tüm yurda araç satışlarının yapılması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca kara taşıtları yönetmeliği ile ilgili yeterlilik belgesi için başvurularımızda yapılmıştır” dedi.

Emin Birlik’in yönetimi

Emin Birlik, Mert Emiroğlu, Murat Çat, Ali Kasap, Nuh Albeni, Uğur Hudekoğlu, Mustafa Eryılmaz

Bugün 11:27 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Akşener, 100 bin imzayı geçti! mask
Akşener, 100 bin imzayı geçti!
O cadde trafiğe kapanıyor! mask
O cadde trafiğe kapanıyor!
Yol verme kavgasında yeni gelişme! mask
Yol verme kavgasında yeni gelişme!
Eski Baro Başkanı CHP’ den aday adayı mask
Eski Baro Başkanı CHP’ den aday adayı
Muharrem İnce'nin ilk sözleri! mask
Muharrem İnce'nin ilk sözleri!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Yol verme kavgası: 1 yaralı! mask
Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!

GALERİ

İzmit'te "Anadolu" rüzgarı! mask
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı mask
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu mask
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
AKP’de temayül yoklaması başladı! mask
AKP’de temayül yoklaması başladı!
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL