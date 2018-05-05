Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:45 TSİ )

Yahya Kaptan, Etken ve Cahit Elginkan galip!

Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol 2. Lig’de heyecan devam ediyor.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı maçlarda üst düzey çekişme dikkat çekiyor. Önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda programda 4 maç vardı. Günün ilk maçında Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ni 61-43 yendi. Yahya Kaptan’da Yusuf Emin Güleç 22, Kemal Can Urkan da 19 sayı ile oynadı.

ONUR VE BAHADIR’DAN 46 SAYI BİRDEN

Günün ikinci maçında büyük bir heyecan yaşandı. Özel Ekten Bilimler Ticaret Meslek Lisesi,  Necip Fazıl Anadolu Lisesi’ni 59-53 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Özel Etken’de Onur Subaşı ve Bahadır Kızılkaya attığı 23’er sayı ile maçın yıldızları oldu. Günün üçüncü karşılaşması Gazi Anadolu Lisesi ile Cahit Elginkan arasındaydı. Gazi Anadolu mücadeleyi 47-33 kazanırken Gazi’de Zeren Men 17, Semih Yokuş da 16 sayı ile oynadı. Günün son maçında Özel Adım MTAL ile Derince İlk Karar Anadolu Lisesi arasındaki maçın bitimine 48 saniye kalan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.

DERİNCE 19 MAYIS AL: 43 YAHYA KAPTAN AL: 61

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Gündüz***, Umut Korkut***

DERİNCE 19 MAYIS AL: Efe Talas*** (9), Burak Canercan*** (10), Batuhan Keskin*** (6), Ümitcan Budak** (5), Ahmet Uğur Sarı** (4), Berkan Kaygusuz** (4), Mirhan Ceylan** (3), Mehmet Konuralp** (2), Burak Erol**, Mertcan Bektaş**

YAHYA KAPTAN AL: Yusuf Emin Güleç**** (22), Kemal Can Urkan**** (19), Yiğit Kaptan Al*** (6), Oktay Efe Çelen*** (5), Hamza Boz*** (4), Kaan Özcan Sandallı*** (4), Serkan Mehmet İpekçi** (2), Berke Öztürk**, Arşan Efe**, Anıl Ufuk Solgun**

1.PERİYOT: 13-14, 2.PERİYOT: 23-26, 3.PERİYOT: 34-39, MAÇ SONUCU: 43-61

NECİP FAZIL AİHL: 53 ÖZEL ETKEN FEN BTL: 59

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Gündüz ***, Oğuzhan Alemdağ ***

NECİP FAZIL AİHL: Yusuf Zorluer**** (21), Yusuf Kaymakçı*** (11), Ömer Faruk Değirmenci*** (8), Hikmet Yeşilyurt*** (6), Mehmet Ali Yavuz*** (5), Yavuz Selim Karamık** (2), Mikdat Kerem Kalkan**, İbrahim Paksu**, Nurullah Yazıcı**

ÖZEL ETKEN FEN BTL: Onur Subaşı**** (23), Bahadır Kızılkaya**** (23), Furkan Azman*** (5), Serdar Erdem*** (4), Aziz Atacan Egecan*** (2), Fırat Yılmaz** (2), Melih Kurt**, Özgür Gör**, Ceyhun Aztop**, Fahrican Gürbüz**

1.PERİYOT: 12-18, 2.PERİYOT: 21-28, 3.PERİYOT: 39-44, MAÇ SONUCU: 53-59

GAZİ ANADOLU LİSESİ: 47 CAHİT ELGİNKAN AL: 33

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İllur Kuka***, Fatih Şafak***

GAZİ ANADOLU LİSESİ: Semih Yokuş**** (16), Zeren Men**** (17), Berkay Duvarcı*** (6), Ahmet Cihad Bingöl*** (5), Hüseyin Yiğit Orhan** (2), Fikret Karacan** (1), Boray Genç**, Eren Alaçiçek**, Erdi Batuhan Horoz**, Tahsin Baran Şahin**

CAHİT ELGİNKAN AL: Atahan Ertuğ*** (11), Ahmet Vefik Aksoy*** (8), Alperen Gökhan*** (6), Kadir Altuğ*** (5), Ali Kemal Tanta** (3), Yiğit Can Orhan**, Yasin Eray Kaplan**, Murat Avcı**, Eren Cenan Yapanel**, Recep Emrah Kaplan**, Kerem Can Aras**

1.PERİYOT: 4-9, 2.PERİYOT: 18-18, 3.PERİYOT: 22-21, MAÇ SONUCU:47-33

 

Bugün 11:38 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Darıca’da tarihi gün! mask
Darıca’da tarihi gün!
Şimdi de U19’lar maçlara çıkmıyor mask
Şimdi de U19’lar maçlara çıkmıyor
Yahya Kaptan, Etken ve Cahit Elginkan galip! mask
Yahya Kaptan, Etken ve Cahit Elginkan galip!
Kartepe 16 şampiyonaya ev sahipliği yapacak… mask
Kartepe 16 şampiyonaya ev sahipliği yapacak…
Bir sezonun daha sonuna geldik! mask
Bir sezonun daha sonuna geldik!
Günün spor müsabakaları bu haberde mask
Günün spor müsabakaları bu haberde
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Yol verme kavgası: 1 yaralı! mask
Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!

GALERİ

İzmit'te "Anadolu" rüzgarı! mask
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı mask
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu mask
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
AKP’de temayül yoklaması başladı! mask
AKP’de temayül yoklaması başladı!
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL