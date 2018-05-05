Yahya Kaptan, Etken ve Cahit Elginkan galip!

Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı maçlarda üst düzey çekişme dikkat çekiyor. Önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda programda 4 maç vardı. Günün ilk maçında Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ni 61-43 yendi. Yahya Kaptan’da Yusuf Emin Güleç 22, Kemal Can Urkan da 19 sayı ile oynadı.

ONUR VE BAHADIR’DAN 46 SAYI BİRDEN

Günün ikinci maçında büyük bir heyecan yaşandı. Özel Ekten Bilimler Ticaret Meslek Lisesi, Necip Fazıl Anadolu Lisesi’ni 59-53 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Özel Etken’de Onur Subaşı ve Bahadır Kızılkaya attığı 23’er sayı ile maçın yıldızları oldu. Günün üçüncü karşılaşması Gazi Anadolu Lisesi ile Cahit Elginkan arasındaydı. Gazi Anadolu mücadeleyi 47-33 kazanırken Gazi’de Zeren Men 17, Semih Yokuş da 16 sayı ile oynadı. Günün son maçında Özel Adım MTAL ile Derince İlk Karar Anadolu Lisesi arasındaki maçın bitimine 48 saniye kalan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.

DERİNCE 19 MAYIS AL: 43 YAHYA KAPTAN AL: 61

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Gündüz***, Umut Korkut***

DERİNCE 19 MAYIS AL: Efe Talas*** (9), Burak Canercan*** (10), Batuhan Keskin*** (6), Ümitcan Budak** (5), Ahmet Uğur Sarı** (4), Berkan Kaygusuz** (4), Mirhan Ceylan** (3), Mehmet Konuralp** (2), Burak Erol**, Mertcan Bektaş**

YAHYA KAPTAN AL: Yusuf Emin Güleç**** (22), Kemal Can Urkan**** (19), Yiğit Kaptan Al*** (6), Oktay Efe Çelen*** (5), Hamza Boz*** (4), Kaan Özcan Sandallı*** (4), Serkan Mehmet İpekçi** (2), Berke Öztürk**, Arşan Efe**, Anıl Ufuk Solgun**

1.PERİYOT: 13-14, 2.PERİYOT: 23-26, 3.PERİYOT: 34-39, MAÇ SONUCU: 43-61

NECİP FAZIL AİHL: 53 ÖZEL ETKEN FEN BTL: 59

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Gündüz ***, Oğuzhan Alemdağ ***

NECİP FAZIL AİHL: Yusuf Zorluer**** (21), Yusuf Kaymakçı*** (11), Ömer Faruk Değirmenci*** (8), Hikmet Yeşilyurt*** (6), Mehmet Ali Yavuz*** (5), Yavuz Selim Karamık** (2), Mikdat Kerem Kalkan**, İbrahim Paksu**, Nurullah Yazıcı**

ÖZEL ETKEN FEN BTL: Onur Subaşı**** (23), Bahadır Kızılkaya**** (23), Furkan Azman*** (5), Serdar Erdem*** (4), Aziz Atacan Egecan*** (2), Fırat Yılmaz** (2), Melih Kurt**, Özgür Gör**, Ceyhun Aztop**, Fahrican Gürbüz**

1.PERİYOT: 12-18, 2.PERİYOT: 21-28, 3.PERİYOT: 39-44, MAÇ SONUCU: 53-59

GAZİ ANADOLU LİSESİ: 47 CAHİT ELGİNKAN AL: 33

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İllur Kuka***, Fatih Şafak***

GAZİ ANADOLU LİSESİ: Semih Yokuş**** (16), Zeren Men**** (17), Berkay Duvarcı*** (6), Ahmet Cihad Bingöl*** (5), Hüseyin Yiğit Orhan** (2), Fikret Karacan** (1), Boray Genç**, Eren Alaçiçek**, Erdi Batuhan Horoz**, Tahsin Baran Şahin**

CAHİT ELGİNKAN AL: Atahan Ertuğ*** (11), Ahmet Vefik Aksoy*** (8), Alperen Gökhan*** (6), Kadir Altuğ*** (5), Ali Kemal Tanta** (3), Yiğit Can Orhan**, Yasin Eray Kaplan**, Murat Avcı**, Eren Cenan Yapanel**, Recep Emrah Kaplan**, Kerem Can Aras**

1.PERİYOT: 4-9, 2.PERİYOT: 18-18, 3.PERİYOT: 22-21, MAÇ SONUCU:47-33