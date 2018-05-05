Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor!

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz adaylık için 100 bin imza toplama süreci dün sabah saat 08.00'da başladı. YSK'dan alınan resmi sonuçlara İYİ Parti'nin Cumhubaşkanı Adayı Meral Akşener, 100 bin imzayı ilk geçen isim olarak seçimlere katılma hakkını elde etti. Bu sabah 08.00'da yeniden başlayan imza süreci 9 Mayıs 2018 20.00'da sona erecek. 100 bin imzayı geçip geçemeyeceği en çok merak edilen bir diğer Cumhurbaşkanı adayı ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu... En son edinilen imza sayılarına göre Karamollaoğlu 70 bin imzayı aştı. Akşener 154 bini aşarken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu an için 21 bin imza toplayabildi. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise şimdilik 416 imza da…

Liderlerin topladıkları imza sayıları