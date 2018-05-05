Brian Gray Kocaeli'de

İlimizden sporcu ve antrenörlere seminer verecek olan Gray’i, Kocaeli Curlingİl Temsilcisi Bülent Cengizhan karşıladı.Curling Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile koordineli olarak 4.’sü düzenlenecek olan Antrenör ve Sporcu Eğitim Gelişim Semineri 5 - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kocaeli Buz Sporları Salonunda yapılacak.Gray, curling sporunun stratejileri ile ilgili detay ve çok yararlı bilgiler aktaracak.
Seminer Programı
Tarih: 5 - 10 Mayıs
Yeri: Kocaeli Buz Sporları Spor Salonu
Antrenör: Brian GRAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz