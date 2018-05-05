Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:16 TSİ )

Brian Gray Kocaeli'de

İskoçya’nın Dünyaca ünlü Curling Antrenörü Brian Gray Kocaeli’ye geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizden sporcu ve antrenörlere seminer verecek olan Gray’i, Kocaeli Curlingİl Temsilcisi Bülent Cengizhan karşıladı.Curling Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile koordineli olarak 4.’sü düzenlenecek olan Antrenör ve Sporcu Eğitim Gelişim Semineri 5 - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kocaeli Buz Sporları Salonunda yapılacak.Gray, curling sporunun stratejileri ile ilgili detay ve çok yararlı bilgiler aktaracak.

Seminer Programı

Tarih: 5 - 10 Mayıs

Yeri: Kocaeli Buz Sporları Spor Salonu

Antrenör: Brian GRAY

Bugün 12:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Darıca’da tarihi gün! mask
Darıca’da tarihi gün!
Şimdi de U19’lar maçlara çıkmıyor mask
Şimdi de U19’lar maçlara çıkmıyor
Yahya Kaptan, Etken ve Cahit Elginkan galip! mask
Yahya Kaptan, Etken ve Cahit Elginkan galip!
Kartepe 16 şampiyonaya ev sahipliği yapacak… mask
Kartepe 16 şampiyonaya ev sahipliği yapacak…
Bir sezonun daha sonuna geldik! mask
Bir sezonun daha sonuna geldik!
Günün spor müsabakaları bu haberde mask
Günün spor müsabakaları bu haberde
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Yol verme kavgası: 1 yaralı! mask
Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!

GALERİ

İzmit'te "Anadolu" rüzgarı! mask
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı mask
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu mask
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
AKP’de temayül yoklaması başladı! mask
AKP’de temayül yoklaması başladı!
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL