Brian Gray Kocaeli'de

İlimizden sporcu ve antrenörlere seminer verecek olan Gray’i, Kocaeli Curlingİl Temsilcisi Bülent Cengizhan karşıladı.Curling Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile koordineli olarak 4.’sü düzenlenecek olan Antrenör ve Sporcu Eğitim Gelişim Semineri 5 - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kocaeli Buz Sporları Salonunda yapılacak.Gray, curling sporunun stratejileri ile ilgili detay ve çok yararlı bilgiler aktaracak.

Seminer Programı

Tarih: 5 - 10 Mayıs

Yeri: Kocaeli Buz Sporları Spor Salonu

Antrenör: Brian GRAY