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CHP Kocaeli’den İnce için Yalova çıkarması

CHP Kocaeli, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova’da halka hitap edeceği miting için yola çıktı

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CHP Kocaeli İl Örgütü, 24 Haziran seçimlerinde destek verecekleri partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Yalova mitingi için yola çıktı. Saat 14.00’da Yalova Cumhuriyet Meydan’ında gerçekleşecek mitinge CHP’liler eş zamanlı olarak ilçe örgütlerinin belirlediği noktalardan otobüs kaldırdı. CHP İl Başkanlığı ve CHP İzmit İlçe Örgütü ise miting öncesinde Perşembe Pazarı alanında buluştu.

GENİŞ KATILIM

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Kocaeli milletvekili aday adayları Mehhmet Ümit Küçükkaya, Orkun Utkubaş, il ve ilçe yöneticileri ile parti üyeleri toplam 4 otobüs ile Yalova mitingi için yola çıktı. Partililer, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk kez Yalovalılara hitap edeceği miting için heyecanlarını sloganlar atarak ve meşaleler yakarak gösterdi.

Bugün 12:07 TSİ - Siyaset

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