Kick Boks’ta kavga büyüyor

52 milli sporcu yetiştirerek adeta bir rekora imza atan ve sayısız Avrupa ve Dünya Şampiyonu kazandıran, federasyonun kurucularından hocaların hocası unvanlı Aşkın Kahveci, kendi talebesi olan ve atanmasında emeği geçtiğini söylediği Kick Boks İl Temsilcisi Gökçen Kahraman konusunda itirafta bulunup, ‘Hatay yaptım, kulüplerden özür dilerim !..” deyip, Kahraman’ı eleştirdi… Kick Boks’ta vahim gelişmeler olduğunu söyleyerek, İl Temsilcisi Kahraman’a eleştiri oklarını yönelten Kahveci “Konuşmalarımızın tümünde söylediğimiz gibi, manevi hazzı yüksek tutarak, sporcularımıza hep şu sözcüğü öğretir ve anlatırız: “DO”… Ama maalesef geldiğimiz noktada bu sözcüğü hatırlayan yok. Durum vahimdir” dedi.

DO’NUN ANLAMINI UNUTTUK…

Kahveci, gazetemize özel açıklamasında aynen şu görüşlere yer verdi: Ben Aşkın Kahveci. Taekwondo Teknik Direktörü, Kick Boks Baş Antrenörü ve Milli takım Antrenörlüğü’nün yanı sıra Uluslar Arası Hakemim. Kick Boks’un Türkiye’de kurucularındanım. Geçtiğimiz döneme kadar Kick Boks Merkez Hakem komitesi Üyeliği ve Ring Sporları Merkez Hakem Komitesi Başkanı idim. 20 yıl hakem komitesinde görev yapan biri olarak, şimdi sizleri, son günlerdeki gelişmelerle ilgili bilgilendirmek istiyorum. Bilenler de bilmeyenlere aktarsın isterim.

DO’NUN ANLAMI NEREDE KALDI ?.. İŞ ÇIKAR İLİŞKİLERİNE DÖNÜŞTÜ…

Tae Kwon-do, Karate-do Aiki-do, Ju-do, Ken-do ve Kick Boks gibi sporlara gönül veren hakem, antrenör ve sporcularımız, maalesef iş icraata gelince, o minik hecenin (DO) büyük anlamını hemen unutuyor. Hani ahde vefa ? Nerede? Olay, çıkar ilişkilerine dönüştü. Bu durum toplumumuzda, özellikle Uzakdoğu Sporları’na duyulan “saygı”nın ve itaatin yozlaşmasına neden oluyor. Yaptığı sporda kısa bir özgeçmişi olanlar, biraz çevre edinenler, nereden nereye ve nasıl geldiklerini bir anda unutan bazı kişilerin ”DO” felsefesini katlettiklerine inanıyorum.

KİCK BOKS KONUSUNDAKİ PERDE ARKASI ODLAYLARI, KAMUOYUYLA AÇIKÇA PAYLAŞMAK SİTİYORUM İSTİYORUM!

Kocaeli ilimizde, maalesef, Kick Boksu bitiren kişi Gökçen Kahraman’dır. Gökçen Kahraman’ın Kick Boks geçmişi var mıdır? Hayır. Kendisi emekli deniz astsubayı. Benim Gölcük’teki Spor Salonu’ma gelip, ‘Hem Kick Boks öğrenmek istiyorum, hem yaşam boyu sağlık için spor yapmak istiyorum’ dedi. Çalışmalara başladık. Kendisine Kahverengi kuşak verdim. ‘Seni hakem yapalım, ben hakem komitesindeyim, Kocaeli ilinde hakem kursu açacağız’ diyerek önünü açtım. Kendisi ‘Hocam çok iyi olur, sayende biz de hakem oluruz’ dedi. Kursu açtım, 30 hakem kursu kazandı. Bu zat, ardından bana teşekkür edip, ‘Hakemliğimi geliştirmem için ne yapmalıyım?..’ dedi. Ben de ‘Her antrenman sonunda sporculara maç yaptırırım, sen de böylelikle hakemliğini geliştirirsin’ dedim. Spor salonum Gölcük’teydi o sıra. Sonra tekrar Körfez’e taşındık. 15 günde bir de Körfez’e geliyor, hakemliğin ayrıntılarını A’dan Z’ye öğretiyorum. Bu gizli planı olduğunu sonra öğrendiğim kişi, ‘Hocam bana Türkiye şampiyonalarında görev verdirir misin’ dedi. Hakem komitesindeki arkadaşlarıma durumu aktardım, onlar da gelişimini takip edip, şampiyonalarda görev aldı. Ağzı iyi laf yapar, kendisine çevre yaptı. Arkadaşlıklarını geliştirdi.

‘BANA İL TEMSİLCİLİĞİ TEKLİF ETTİLER…’

Hakem kursunda, hakemliğe hak kazanan 30 hakemden biriydi ve yanımdan ayrılmıyordu. Ben aynı zamanda Profesyonel Hakem Komitesi Başkan yardımcısıydım. ‘Hocam, İstanbul’da profesyonel hakem kursu var, beni oraya gönder de televizyonlara çıkayım’ dedi. Ben de gönderdim. Beraber görev yaptığım hakem komitesi başkanı arkadaşıma telefon açtım, hocam sana bir kursiyer gönderiyorum, senin gibi asker kökenli, durumunu bir inceler misin?’ diye. O da ‘Kurallar içerisinde tabii ki’ dedi. Profesyonel hakem de oldu. O zamanki Kocaeli Kick Boks İl Temsilcisi işlerinden dolayı istifa etmişti.

“İL TEMSİLCİSİ BEN OLAYIM’ DEDİ…

Bu zat da ‘İl temsilcisi istifa etmiş, ben il temsilcisi olayım. Kocaeli’nde 12 İlçe var, her ay bir ilçeye müsabaka düzenletiriz. Maçlara giderken araba alırız’ dedi. Ben de diğer antrenör arkadaşlarla görüşüp, özellikle İsmail Altay ve Serdar Suci ile fikir birliğine vararak, Isparta’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı’ya durumu ilettik. Federasyon Başkanımız, ‘Hocam ya sen ol, ya da Taşkın Kahveci İl Temsilcisi olsun’ diye bana ve Dünya şampiyonu oğluma teklifte bulundu. ‘Sağ ol başkanım, biz burada hakemlik yapan Gökçen Kahraman’ı istiyoruz. Sen de uygun görürsen’ dedik. Başkan Salim Kayıcı ‘Kim o arkadaş?’ diyerek şaşkınlığını gösterdi.

AYAĞA KALK GÖKÇEN, BAŞKAN SENİ GÖRSÜN…

Biz tribünde oturuyorduk. Telefon açtım, karşı taraftaki bu zata ‘Ayağa kalk Gökçen, başkan seni görsün!..’ dedik. Ayağa kalktı. Başkan da ‘Bu mu ?’ dedi. Ben de bizzat kendisine ‘Evet başkanım. Yalnız bir endişesi var. İl temsilcisi olursam, hakemlik yapabilir miyim diye soruyor’ dedim. Federasyon başkanımız da, ‘Bir mahsuru yok’ dedi ve daha sonra ‘Bana tavsiye ettiğin bu arkadaşı Kick Boks İl temsilcisi yaptık’ dedi. ‘Hayırlı olsun’ dedim. Bu arkadaşın tüm isteklerini yerine getirdim. İyilikler söylenmez derler, gel de söyleme !.. ‘Ben nerede yanlış yaptım ?..’ diye kendime sık sık soruyorum.

İNSANLARA DESTEK OLMAK SUÇ MU ?.. SORGULUYORUM…

Evet, şu anda itiraf ediyorum: Antrenör arkadaşlardan özür dilerim, bu kişiye güvenmekle hata ettim. 71 yaşımdayım. 49 yıllık spor hayatımda Judo, Tae kwon-do, Kick Boks ve Muay Thai sporları ile uğraşıyorum. Bu spor dallarında sayısız Milli sporcu yetiştirdim. Amacım Türk milli takımına sporcular vermekten ibarettir. İl temsilcisi olduktan sonra, Gökçen Kahraman benim yanıma haftada bir gelen zat, 6 senedir bir kere bile gelmedi. Vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmadı. Vizeli hakemleri göreve çağırmadığı gibi kamuoyuna, ‘Aşkın hoca bana hakem yollamıyor’ dedi.

BENİM ÜZERİMDEN ALGI YARATTI

Öyle ki, tanımadığım insanlarda yarattığı algı yüzünden, saçma sapan eleştiriler yazılıyormuş. Yazıklar olsun, hiç yakıştıramadım. Gökçen Kahraman bey, ben herhangi biri değilim. 71 yaşında bu memlekete sayısız şampiyonlar kazandırmış, bir antrenörüm. Senede 2 kez seçme yapıyorlar ve bununla müsabakalara gidiyorlar. Başarı sıfır. Biz Türkiye’de Kick Boks’ta, Kocaeli olarak, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Kayseri ile ilk 5 veya 6. sırada geliyorduk. Şimdi ise sıralamaya bile giremiyoruz 2017’de kulüplerin isyanı üzerine birer dilekçe verdik. ‘Gökçen Kahraman istifa etsin’ diye. 15 kulüp olarak resmi dilekçeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne verdik. Sayın İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’ı seviyoruz. Fakat bizim bu seslenişimize, birazcık duyarsız kaldığını düşünüyoruz. Çünkü bir yılı geçti. Antrenör arkadaşlar ve kulüp başkanları beni arayarak, ‘Hocam bu adamı sen getirdin, bizim başımıza sen dert ettin’ diyorlar.

NEREDE YANLIŞ YAPTIM?

Bu gidişe dur diyecek biri yok mu? Beni suçluyorlar. Ben de nerede yanlış yaptım diye düşünüyorum. İnsanlara faydalı olmak bir suç mu? İnsanlar, işleri görülene kadar mı dostlar ?.. Kendisi, ‘Ben istemiyorum ama, benim istifamı federasyon başkanı kabul etmiyor’ diyormuş. İstifa federasyona değil, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne verilir. Siz istifanızı gençlik hizmetlerine verirsiniz. Gerisine karışamazsınız o zaman. Ben bu arkadaşa bu kadar yardım etmişim, federasyona biz tanıştırmışız ve o kişinin hocası sayılıyorum. Benim dediğimi mi yapmalı, yoksa sonradan tanıştığı kişilerin dediğini mi yapmalı?

FEDERASYON BAŞKANI İLE ARAM AÇILDI…

Benim bu arkadaş yüzünden, federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı ile aram açıldı. Başkanımız 40 yıllık arkadaşım. Ben Salim Kayıcı’nın maçlarını yöneten hakemim. 1983 yılında Salim Kayıcı namzet hakem olarak, yılın hakemi. Ben de Milli Hakem olarak yılın hakemi seçildik. 40 yıllık dostluğumuzu, araya nifak sokarak, ‘Aşkın hoca federasyona muhalefet ediyor’ diyerek bozdu. Ben asla federasyon hakkında ileri geri konuşmadım. Herkesle yüzleşirim. Benim kırgınlığım bu ‘Ahde Vefasızlık yüzünden. Sadece Salim başkana şunu söyledim: ‘Bunun olduğu yerde olmayacağım. Bu federasyonu nasıl kurduğumuzu bir ben bilirim, bir de Allah !.. Başarı fertlerin değil toplumun başarısıdır. Kick Boks’ta Türkiye’de başarı varsa, hepimizin başarısı vardır’ dedim. Buradan Kocaelili Kick Boks kulüplerine sesleniyorum. Ben bu şahsı buraya getirdim. Kick Boks’a hizmet versin diye. Yok etsin diye değil. Birlik beraberlik içerisinde olalım. 2018 yılında başarının doruğuna çıkmasını ümit ederek, tüm ülkemizin yönetici, idareci, antrenör ve sporcu arkadaşlarımıza mutluluk sağlık barış getirmesini diliyorum.