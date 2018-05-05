Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:36 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Kapkaççıyı kredi kartı yakalattı!

Çayırova’da durakta otobüs bekleyen kadının cep telefonunu kapkaç yaparak çalan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu girdiği bir büfede kullanmaya çalıştığı kredi kartının bilgilerinden yakalanarak gözaltına alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çayırova Yenimahalle’de 28 Nisan günü meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, durakta otobüs bekleyen F.Y. (37) isimli kadının elindeki bin 200 TL değerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını incelediklerinde şüphelinin bir büfeye girdiğini tespit etti. Büfeci ile görüşen ekipler, şüphelinin kredi kartı ile işlem yapmaya çalıştığını öğrenince banka ile irtibata geçerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli A.D. (23) polis ekipleri tarafından Çayırova’da yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve ifadesinde suçunu itiraf ettiği, çaldığı telefonu ise bir telefoncuya sattığını söylediği öne sürülen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 13:36 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı mask
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!
Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltında! mask
Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltında!
Üniversite öğrencisi kansere yenildi mask
Üniversite öğrencisi kansere yenildi
Beton mikseri devrildi! mask
Beton mikseri devrildi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Yol verme kavgası: 1 yaralı! mask
Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!

GALERİ

İzmit'te "Anadolu" rüzgarı! mask
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı mask
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu mask
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
AKP’de temayül yoklaması başladı! mask
AKP’de temayül yoklaması başladı!
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL