Çayırova Yenimahalle’de 28 Nisan günü meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, durakta otobüs bekleyen F.Y. (37) isimli kadının elindeki bin 200 TL değerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını incelediklerinde şüphelinin bir büfeye girdiğini tespit etti. Büfeci ile görüşen ekipler, şüphelinin kredi kartı ile işlem yapmaya çalıştığını öğrenince banka ile irtibata geçerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli A.D. (23) polis ekipleri tarafından Çayırova’da yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve ifadesinde suçunu itiraf ettiği, çaldığı telefonu ise bir telefoncuya sattığını söylediği öne sürülen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 13:36 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Kapkaççıyı kredi kartı yakalattı!
Çayırova’da durakta otobüs bekleyen kadının cep telefonunu kapkaç yaparak çalan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu girdiği bir büfede kullanmaya çalıştığı kredi kartının bilgilerinden yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 13:36 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz