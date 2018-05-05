Kapkaççıyı kredi kartı yakalattı!

Çayırova Yenimahalle’de 28 Nisan günü meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, durakta otobüs bekleyen F.Y. (37) isimli kadının elindeki bin 200 TL değerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını incelediklerinde şüphelinin bir büfeye girdiğini tespit etti. Büfeci ile görüşen ekipler, şüphelinin kredi kartı ile işlem yapmaya çalıştığını öğrenince banka ile irtibata geçerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli A.D. (23) polis ekipleri tarafından Çayırova’da yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve ifadesinde suçunu itiraf ettiği, çaldığı telefonu ise bir telefoncuya sattığını söylediği öne sürülen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.