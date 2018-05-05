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Saldırıya uğrayan Adil Güzel aday adayı

11 Mart’ta gerçekleştirilen İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 1’inci kongresinde saldırıya uğrayan Adil Gülez partiden aday adaylığı başvurusunda bulunurken Gülez bugün il binasında aday adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu

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İYİ Parti’de geçtiğimiz günlerde başlayan aday adaylığı başvurularında sürpriz bir isim başvuruda bulundu. 11 Mart’ta gerçekleştirilen İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 1’inci kongresinde İl Başkanı Serdar Kaman ile aralarında gerginlik çıkan Adil Gülez partiden aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gülez’in aday adaylık açıklamasında il başkanı Serdar Kaman, milletvekili aday adayı Ufuk Turan, genel merkez MDK üyesi ve milletvekili aday adayı Ruhittin Sönmez ve partililer yer aldı. Bu görüntü yaşanan gerginliğin son bulması olarak yorumlandı.

GAYRET BİZDEN TAKDİR ALLAH’TAN

Gülez bugün il binasında aday adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gülez, “Akşamdan sabaha eğitim sistemini altüst ettiler. Medya üzerinde kurdukları baskı ile algıyı istedikleri gibi yönettiler. Bir avuç azınlığın zengin ederken diğerlerini bir paket makarnaya muhtaç ettiler. Geleceğe umutsuz bakan,  mutsuz heyecansız bir gençlik var ettiler. Yaşamının yaklaşık 40 yılını siyasette,teşkilatların her kademesinde görev yapmış bir kardeşiniz,abiniz  olarak diyorum ki; tepeden tırnağa, en alttan en üste tüm teşkilat  tek vücut olarak birincil görevimiz Genel Başkanımız Sayın  Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı seçmek.  Güçlü bir şekilde mecliste var olmak.Gayret bizden,takdir Allah'tan”

Bugün 13:39 TSİ - Siyaset

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