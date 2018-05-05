Erzurumlular piknikte buluşacak

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu bu yıl 11’incisini düzenleyeceği geleneksel piknik şölenini düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen programa Federasyon Başkanı Tekin Dursun’un cenazesi olması sebebiyle açıklamayı piknik organizasyon komitesinde yer alan derneklerden sorumlu, Narmanlılar Dernek Başkanı Yener Tok yaptı. Toplantıya İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Büyükşehir Belediyesinde çalışan Mehmet Vural, Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Sıddık Topal, Esnaf İlhami Önal, İş Adamı Necdet Acar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Erzurumlu esnaflardan Ayhan Cıldız, Cebrail Temiz, Yaşar Özçelik, Reyhani Aslan, Muhlis Acar, Serkan Zengin, Cevat Çalışkan, Ayşegül Türkan, Hülya Yeşilyurt, Neriman Çolak, Muhammet Turan katıldı. Cağ kebap ve kadayıf dolmasının ikram edildiği basın toplantısında Federasyon Başkan Yardımcısı Yener Tok, “10 binin üzerinde bir katılımla ramazan bayramının üçüncü günü gerçekleşecek pikniğe tüm hemşerilerimiz davetlidir” sözlerini kullandı.

Hasaneyn Yaylası’nda bayram havasında yapılacak

Bayramın üçüncü günü Gölcük Hasaneyn Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan 11’inci geleneksel piknik için yapılan hazırlıklar anlatıldı. Tok açıklamasının devamında, “Ulaşımın ücretsiz olacağı ve her ilçedeki dernek binalarından otobüsler kaldırılacak. Binlerce hemşerimizi piknik alanına taşıyacağı, Piknikte yöresel sanatçılar sahne alırken, Erzurum bar ekibi, Ata sporu cirit ve güreş ve ayrıca Erzurum’a has geleneksel yumurta taşıma, dernekler arası halat çekme, çuval yarışması gibi yarışmalarda yapılacak” şeklinde konuştu. Ardından konuşan İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, “Kültürel geleneklerimizi yaşatmak gelecek nesillerimize aktarmaktır, birçok şeylerimizi noksanlık vardır bizler öz geleneklerimizi kaybetmemek için yaşatmak istiyoruz, bizler komşumuzun acısını unuttuk, bizler bunun için geleneklerimizi yaşatacağız, Kocaeli Erzurumlular Federasyonu bu geleneklerimizi yaşatmak ve bir bayram havasında yaşatmak istiyoruz” dedi.