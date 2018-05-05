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Bugün 14:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:47 TSİ )

Kocaelispor üzmeden bitirdi: "1-2"

Kocaelispor ligin son maçında Ankara deplasmanından mutlu döndü.

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3.Lig 3.Grup temsilcimiz Kocaelispor, sezona mutlu veda etti. Ligin son maçında Ankara deplasmanında Adliyespor ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan takım, prestij sağladı. Kocaelispor'un ligde bir hedefi kalmamış durumdaydı. Bu arada taraftar yine görevini yaptı. Bu iddiasız maçta takımını desteklemek için Başkent’e akın etti.  Seka Camii önünden kalkan 4 otobüsle, Kocaelisporlu üniversiteliler tarafından tahsis edilen 4 otobüs olmak üzere toplam 8 otobüs Ankara deplasmanında takımını destekledi. Ankara Ostim Stadı’nda oynanan maça Kocaelispor Volkan Mert Korkmaz, Fatih, Kadir Öge, Mert Yavuz, Gökdeniz, Burak Özbakır, Mesut, Onur, Kerem, Hamza Mutlu, Ali Keten on biriyle çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi. 63. dakikada Kocaelispor, Burak Özbakır ile 1-0 öne geçti. 87.dakikada yine Burak Özbakır durumu 2-0 yaptı. 89’da Mehmet Kaan Türkmen farkı bire indirdi.

Maçtan önemli anlar:

0' Maç başladı!

45+' İlk yarı golsüz sona erdi.

46' İkinci yarı başladı!

GOOLL!

63' Kocaelispor, Burak Özbakır ile 1-0 öne geçti.

GOOLL!

87' Burak Özbakır kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. "0-2"

89' Kocaelispor'un 2. golüne Adliyespor Mehmet Kaan Türkmen ile hemen karşılık verdi. Durum şimdi "1-2"

90+' Maç Kocaelispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN KÜNYESİ

ANKARA ADLİYE KOCAELİSPOR

STAT: Ankara Ostim

HAKEMLER:  Muhammet Ali Metoğlu, Halil Altun, Akın Karabacak  

SAAT: 15.30

HAVA: 26 derece kapalı

Adliyespor ilk 11'i

GÖKSAL ÖZKARA

ALİ AYDEMİR

CELAL HANALP

SALİH SARIKAYA

KADİR SALİH

FEVZİ CAN BOZKUŞ

FERDİ KONAK

GÖKHAN ŞAHİN

DENİZ KESKİN

OKAN SARAÇOĞLU

EROL CAN AKDAĞ

Yedekler

MUHAMMET ALİ ELAGÖZ

METİN İLHAN

CANER ÖZDEN

MUSTAFA SERKAN KOPARAN

GÜRKAN SEFİL

SERKAN ŞİRİN

MEHMET KAAN TÜRKMEN

Kocaelispor ilk 11’i

VOLKAN MERT KORKMAZ

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

MERT YAVUZ

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

BURAK ÖZBAKIR

MESUT ÖZDEMİR

ONUR ÖZTONGA

KEREM YILDIRIM

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

Yedekler

CAN EMRE YÜCEL

KEMAL CAN AYDEMİR

MEHMET AVCI

BURAK SÜLEYMAN

ÖZGÜR SÜREKÇİ

FERHAT ERTUKUŞ

ONUR KANDÖKEN

Bugün 14:54 TSİ - Spor

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