Kocaelispor üzmeden bitirdi: "1-2"

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Kocaelispor, sezona mutlu veda etti. Ligin son maçında Ankara deplasmanında Adliyespor ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan takım, prestij sağladı. Kocaelispor'un ligde bir hedefi kalmamış durumdaydı. Bu arada taraftar yine görevini yaptı. Bu iddiasız maçta takımını desteklemek için Başkent’e akın etti. Seka Camii önünden kalkan 4 otobüsle, Kocaelisporlu üniversiteliler tarafından tahsis edilen 4 otobüs olmak üzere toplam 8 otobüs Ankara deplasmanında takımını destekledi. Ankara Ostim Stadı’nda oynanan maça Kocaelispor Volkan Mert Korkmaz, Fatih, Kadir Öge, Mert Yavuz, Gökdeniz, Burak Özbakır, Mesut, Onur, Kerem, Hamza Mutlu, Ali Keten on biriyle çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi. 63. dakikada Kocaelispor, Burak Özbakır ile 1-0 öne geçti. 87.dakikada yine Burak Özbakır durumu 2-0 yaptı. 89’da Mehmet Kaan Türkmen farkı bire indirdi.
Maçtan önemli anlar:
0' Maç başladı!
45+' İlk yarı golsüz sona erdi.
46' İkinci yarı başladı!
GOOLL!
63' Kocaelispor, Burak Özbakır ile 1-0 öne geçti.
GOOLL!
87' Burak Özbakır kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. "0-2"
89' Kocaelispor'un 2. golüne Adliyespor Mehmet Kaan Türkmen ile hemen karşılık verdi. Durum şimdi "1-2"
90+' Maç Kocaelispor'un üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇIN KÜNYESİ
ANKARA ADLİYE KOCAELİSPOR
STAT: Ankara Ostim
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Halil Altun, Akın Karabacak
SAAT: 15.30
HAVA: 26 derece kapalı
Adliyespor ilk 11'i
GÖKSAL ÖZKARA
ALİ AYDEMİR
CELAL HANALP
SALİH SARIKAYA
KADİR SALİH
FEVZİ CAN BOZKUŞ
FERDİ KONAK
GÖKHAN ŞAHİN
DENİZ KESKİN
OKAN SARAÇOĞLU
EROL CAN AKDAĞ
Yedekler
MUHAMMET ALİ ELAGÖZ
METİN İLHAN
CANER ÖZDEN
MUSTAFA SERKAN KOPARAN
GÜRKAN SEFİL
SERKAN ŞİRİN
MEHMET KAAN TÜRKMEN
Kocaelispor ilk 11’i
VOLKAN MERT KORKMAZ
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
MERT YAVUZ
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
BURAK ÖZBAKIR
MESUT ÖZDEMİR
ONUR ÖZTONGA
KEREM YILDIRIM
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
Yedekler
CAN EMRE YÜCEL
KEMAL CAN AYDEMİR
MEHMET AVCI
BURAK SÜLEYMAN
ÖZGÜR SÜREKÇİ
FERHAT ERTUKUŞ
ONUR KANDÖKEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz