Söğüt, sanayi esnafı ile buluştu

AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, seçim programları kapsamında, geçtiğimiz günlerde Körfez Yarımca Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Yarımca Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin’in öncülük ettiği programa ilçe başkanı Söğüt’ün yanı sıra, meclis üyeleri Zeki Kurtuluş, Mikail Saltabaş, Kadir Aydoğdu, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, partililer ve site esnafı katıldı.
DESTEK İSTEDİ
Site esnafına seslenen ilçe başkanı Şener Söğüt, Körfez ilçenin geleceği için birlikte gayret gösterip çalışacaklarını dile getirdi. Söğüt, “Ülkemizin kalkınması, çift başlılığın ortadan kalkması için de 24 haziran seçimleri bizim için çok önemli. Türkiye’nin gelişip büyümesinde ve kalkınmasında sizlerin de etkisi vardır. Bu büyümenin devamı için 24 Haziran’da destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. Söğüt, programın ardından site esnafını da iş yerlerinde ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz