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Söğüt, sanayi esnafı ile buluştu

Yarımca Sanayi Sitesi esnafı ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, bölge esnafından 24 Haziran’da yapılacak seçimler için destek talebinde bulundu

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AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, seçim programları kapsamında, geçtiğimiz günlerde Körfez Yarımca Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Yarımca Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin’in öncülük ettiği programa ilçe başkanı Söğüt’ün yanı sıra, meclis üyeleri Zeki Kurtuluş, Mikail Saltabaş, Kadir Aydoğdu, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, partililer ve site esnafı katıldı.

DESTEK İSTEDİ

Site esnafına seslenen ilçe başkanı Şener Söğüt, Körfez ilçenin geleceği için birlikte gayret gösterip çalışacaklarını dile getirdi. Söğüt, “Ülkemizin kalkınması, çift başlılığın ortadan kalkması için de 24 haziran seçimleri bizim için çok önemli. Türkiye’nin gelişip büyümesinde ve kalkınmasında sizlerin de etkisi vardır. Bu büyümenin devamı için 24 Haziran’da destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. Söğüt, programın ardından site esnafını da iş yerlerinde ziyaret etti.

Bugün 15:14 TSİ - Siyaset

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