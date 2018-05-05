Kılıçdaroğlu ile görüşüp adaylık başvurusunu yaptı

24 Haziran’da yapılacak olan 27. dönem erken genel seçimleri öncesinde başvurusunu parti genel merkezine yapan Karavar, bilindiği gibi 2015 seçimlerinde partisinin ilimizdeki 5. sıra milletvekili adayı gösterilmişti.

“SÖZÜMÜZ VAR”

Adaylık başvurusunun ardından genel başkan Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelen Karavar, yaptığı açıklamada, “Milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvurumuzu genel merkezimize yaptık. Bu güzel ülkenin insanlarına sözümüz var, Türkiye’ye adaletli ve huzurlu günleri geri getireceğiz. Bunun içinde var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.