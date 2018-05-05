Çelik ilçeleri dolaştı

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen genel başkanları Temel Karamollaoğlu için imza seferberliği başlattı. Gencinden yaşlısına ve hemen her kesimden vatandaşın desteğini alan Karamollaoğlu için ilk gün on binlerce imza toplandığı açıklandı.
İLÇELERİ GEZDİ
İmza vermek isteyen vatandaşları, seçim kurulları önüne kurdukları stantlarda karşılayan Saadet Partisi yöneticileri, çay ve su ikramında bulunuyorlar. Karamürsel’den başlayarak seçim kurulları önüne kurulan stantları gezen il başkanı Nurettin Çelik, imza için gelen vatandaşlarla sohbet ediyor, aynı zamanda ilçe başkanlarından da çalışmaları hakkında bilgiler alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz