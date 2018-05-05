Örengül, Sarıbay ile görüştü

Partide uzun yıllar önemli görevler üstlenen Örengül’ün ilk ziyaret ettiği isim il başkanı Cengiz Sarıbay oldu. Partinin il binasında bir araya gelen Sarıbay ve Örengül durum değerlendirmesi yaparak görüş alışverişinde bulundu. Örengül, 2015 genel seçimlerinde de aday adayı olmuştu.