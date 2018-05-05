Partide uzun yıllar önemli görevler üstlenen Örengül’ün ilk ziyaret ettiği isim il başkanı Cengiz Sarıbay oldu. Partinin il binasında bir araya gelen Sarıbay ve Örengül durum değerlendirmesi yaparak görüş alışverişinde bulundu. Örengül, 2015 genel seçimlerinde de aday adayı olmuştu.
Bugün 15:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
Örengül, Sarıbay ile görüştü
Kocaeli Barosu eski başkanlarından ve CHP’nin eski meclis üyelerinden Av. Fahri Örengül, 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili aday adaylığı başvurusu için görüşmelere başladı.
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Bugün 15:16 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz