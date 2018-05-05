Sarıdoğan, SP’den başvurdu

Ensar Alüminyum firmasının sahibi iş adamı Recep Sarıdoğan, SP’den aday adaylığını açıkladı. Adaylığı ile ilgili açıklama yapan Sarıdoğan, “16 yıldır Türkiye’nin hiçbir probleminin çözülemediğini görüyoruz. Hatalarda da ısrar ediliyor. Önerilen çözümler dikkate alınmıyor. Bu gidişata dur diyecek tek hareket Saadet Partisi’dir” dedi.

RECEP SARIDOĞAN KİMDİR?

1965 yılında Bolu’da doğdu. İlkokulu Göynük’te, ortaokulu Körfez ilçede okudu. Akabinde Gebze Mesleki ve Teknik Lisesi’nden mezun oldu. Bir süre özel alüminyum şirketlerinde çalıştı. Şu an Ensar Alüminyum Pazarlama şirketinin sahibi olup, 14 inşaat şirketinde de ortaklığı bulunmaktadır. Sarıdoğan, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanlığı, il yöneticiliği ve şu anda da SP GİK Üyesi ve Kocaeli İl Müfettişliği görevinde bulunuyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.