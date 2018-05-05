Bir dönem ilimizde gazetecilik yapan, şimdi ise mesleğini Antalya’da sürdüren Ebru Küçükaydın, CHP’den Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu. Ankara’ya giderek başvuru dosyasını genel merkez yönetimine teslim eden Küçükaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Atam’ın partisi CHP’den Kocaeli milletvekili aday adaylık başvurumu yaptım. Hiç kimseye çarpmadan yürümeye çalışmaktansa, kollarımı açıp herkesi devirmeyi seçtim” dedi.
Bugün 15:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
CHP’ye gazeteci aday
Bir dönem ilimizde gazetecilik yapan, şimdi ise mesleğini Antalya’da sürdüren Ebru Küçükaydın, CHP’den Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu.
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Bugün 15:19 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz