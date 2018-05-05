CHP’ye gazeteci aday

Bir dönem ilimizde gazetecilik yapan, şimdi ise mesleğini Antalya’da sürdüren Ebru Küçükaydın, CHP’den Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu. Ankara’ya giderek başvuru dosyasını genel merkez yönetimine teslim eden Küçükaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Atam’ın partisi CHP’den Kocaeli milletvekili aday adaylık başvurumu yaptım. Hiç kimseye çarpmadan yürümeye çalışmaktansa, kollarımı açıp herkesi devirmeyi seçtim” dedi.