İYİ Parti’den, KOTSİAD’a ziyaret

Meral Artuç Dinçoğlu başkanlığında yapılan çalışmaları ile dikkat çeken Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD) yönetiminin geçtiğimiz günlerde özel konukları vardı. İYİ Parti’nin Körfez İlçe yönetimi dernek yöneticisi olan iş adamları ile bir araya geldi. İlçe başkanlığından milletvekili aday adayı olmak için istifa eden İbrahim Ömer Toyran ile kalabalık bir partili grup, KOTSİAD yönetiminin konuğu oldu.

KOTSİAD’I ÖVDÜ

Sıcak diyalogların yaşandığı buluşma sırasında ev sahibi olan dernek başkanı Meral Artuç Dinçoğlu, yönetim kurulu tanıttı ve yapılan faaliyetler hakkında İYİ Parti yöneticilerini bilgilendirdi. İYİ Partili gruba öncülük eden milletvekili aday adayı İbrahim Ömer Toyran ise, “KOTSİAD yönetimimiz yaptıkları çalışmaları ile Körfez başta olmak üzere kent genelinde ses getirmiş bir sivil toplum kuruluşumuzdur” diye konuştu.

“ÜLKEDE SIKINTILAR BÜYÜK”

Parti faaliyetleri hakkında bilgilendirmede de bulunan Toyran, “Genç ve özellikle bayanların etkin olduğu bir partiyiz. Genel başkanımız Meral Akşener, özellikle bayanlara ve gençlere büyük önem veriyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve özellikle de iş dünyamızın temsilcilerinin söz hakkının olacağı bir yönetim anlayışı ile memleket idaresine talip oluyoruz. Çünkü Türkiye’de şu an için gidişat pekiyi görünmüyor. Başka ekonomik sorunlar olmak üzere ülke genel problemlerin sıkıştırdığı bir ülke haline geldi” dedi.

“DEMOKRATİK BİR DERNEĞİZ”

İYİ Partili konukları ile yakından ilgilenen dernek başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ise, “KOTSİAD, bugün ekonomik öngörüsü çok yüksek, alanında başarılı olmuş iş insanları ve esnaflarımızdan varlığı ile güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Kurucumuz onursal başkanlığımızı da yapan Mehmet Allak’tır. Burada her görüşten arkadaşımızın varlığı en büyük varlık sebebimizdir. Tam anlamı ile demokratik bir ortamda derneğimizi yönetiyoruz. Ortaya çıkan başarı ve gelecek adına ümit verilmesinin sebebi de bu ortak akılda buluşma yapımızdır” açıklamasında bulundu.