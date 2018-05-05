Başkan Betül Yazıcı ile beraberindeki partili kadınlar, Durhasan’da düzenlenen köy mevlidine katıldı ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşması sırasında 24 Haziran’ın öneminden söz eden Başkan Yazıcı, “Yeni sistemde hükümetle Meclis tamamen ayrılacak ve sandıktan çıkan neticenin etkileri çok daha güçlü ve belirleyici olacak. Bundan sonra yeni koalisyonlara fırsat verilmeyecek. Seçilen cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle hükümeti oluşturacak” diye konuştu.
Bugün 15:23 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
AKP’li kadınlardan Durhasan çıkarması
AKP İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Durhasan Köyü’nde ziyaretlerde bulundu.
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Bugün 15:23 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz