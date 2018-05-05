AKP’li kadınlardan Durhasan çıkarması

Başkan Betül Yazıcı ile beraberindeki partili kadınlar, Durhasan’da düzenlenen köy mevlidine katıldı ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşması sırasında 24 Haziran’ın öneminden söz eden Başkan Yazıcı, “Yeni sistemde hükümetle Meclis tamamen ayrılacak ve sandıktan çıkan neticenin etkileri çok daha güçlü ve belirleyici olacak. Bundan sonra yeni koalisyonlara fırsat verilmeyecek. Seçilen cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle hükümeti oluşturacak” diye konuştu.