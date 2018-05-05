Atbay, İYİ Parti’den aday adayı oldu

Emekli kurmay albay Ünal Atbay, Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’den Kocaeli milletvekili olmak için aday adayı oldu. Önceki gün partisinin Gölcük İlçe teşkilatını ziyaret eden ve parti yöneticilerine kendini tanıtan Atbay, adaylık gerekçesini İYİ Partililerle paylaştı. Merkezde yer alan bir insan olduğunu belirten Ünal Atbay, “İYİ Parti’nin oluşum aşamasını ve kuruluşunu yakından takip ettim. Sonunda ‘İşte aradığım parti bu’ dedim ve bugün aday adayı oldum” dedi.