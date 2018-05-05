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Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim

Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilen “Dünya Düzeni Nereye” konulu söyleşide Yazar Banu Avar okurlarla buluştu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenlediği Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından olan Kocaeli Kitap Fuarı, geniş bir yazar katılımıyla kapılarını açtı. Kitap fuarının ilk gün konuklardan biri ise Gazeteci - Yazar Banu Avar oldu. Avar, “Dünya Düzeni Nereye” konulu söyleşisi ile okurlarıyla buluştu. Türkiye’nin üzerinde başta ABD olmak üzere ciddi oyunlar oynandığına dikkat çeken Avar, “İşte tam da bu yüzden bir araya gelmeyi öğrenmeliyiz. Kurtuluş Savaşındaki fesliler, sarıklılar ve kalpaklılardan oluşan üç damarı, Müdafaai Hukuk platformlarını oluşturmalıyız” dedi. 
Söyleşisinde ABD’li milli güvenlik uzmanları ve siyasetçilerin fikirlerine değinen Avar, “Dünyaya hakim olmak için Avrasya Balkanlarını ve bunun içi nde Türkiye ve İran’ı ele geçirmek gerekir” fikirlerine atıfta bulunan Avar, “Bu insanlar, ‘Türkiye, İran, Irak ve Suriye bölgesinde büyük çatışmalar başlayacak. Bu ortamda Türkiye’nin elini kirletmesi lazım’ diyorlar. İşte bu aşamada Türkiye’nin birbirine kenetlenmesi ve örgütlenmesi lazım” diye konuştu.

"FESLİLERİ SARIKLILARI KALPAKLILARI BİRARAYA GETİRELİM"

Ülkenin etrafından yaşatılan tehlikeye karşı uyanık olunması gerektiğini anlatan Avar, Müdafaai hukuk yoluna girilmesi lazım. Yakın zamanda her şeyi yapar ve oylarınızı verirsiniz ama bunun ötesinde zorlayıcı durumlarla burun buruna geliyoruz. Bir araya gelmeyi öğrenelim. Atatürk’ün söylediği gibi azim ve kararlılığımızı ortaya koyarak bunu yapalım. Kurtuluş Savaşındaki fesliler, sarıklılar ve kalpaklılardan oluşan bu üç damarı bir araya getirelim. Elimizi taşın altına sokalım. Çünkü Türkiye’ye bir rol biçildi ve bunun karşısında bizim dikkatli olmamız lazım” şeklinde konuştu. 
Avar ilgiyle izlenen söyleşinin ardından kendisini dinlemeye gelen okurlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. 

Bugün 15:38 TSİ - Gündem

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