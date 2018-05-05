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Bahçeşehir Koleji’nde Kültür ve Bilim Haftası

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Kültür ve Bilim Şenliği’nde öğrenciler birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi

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Kocaeli Bahçeşehir Koleji, bu yıl 10’uncusunu düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Kültür ve Bilim Şenliği’nde öğrencilerine çeşitli etkinlikleri deneyimleme, okudukları kitapların yazarları ile buluşma ve söyleşi yapma olanağı sundu.

14 FARKLI ATÖLYE

14 farklı atölye ve 5 yazarın katılımı ile gerçekleştirilen şenlikte 3’üncü sınıfların 7 Bölge Turizm Etkinliği, 4’üncü sınıfların Eğlenceli Matematik Panayırı, ortaokul öğrencilerinin Bilim İnsaları ve Fen Proje Sunumları ile lise öğrencilerinin Bilimsel Deneyleri içeriği, görsel zenginliği, eğitici yanı ve tüm eğlencesiyle görülmeye değerdi.

ÇÖMLEK VE CAM YAPIMINI ÖĞRENDİLER

Sevilen yazarlar Mavisel Yener, Eda Albayrak, Çiğdem Odabaşı, Tolga Gümüşay, Cihat Şener şenlik kapsamında öğrenciler ile bir araya gelerek, kitapları üzerine söyleşiler yaptılar ve kitaplarını imzaladılar. Şenlikte ayrıca çömlek yapımı ustalarını ve cam üfleme sanatçılarını gözlemleyen öğrenciler kendileri de çömlek yaptılar ve camları üfleyerek şekillendirdiler.

EĞLENCELİ BİLİM KÖŞESİ İLGİ ÇEKTİ

Şenliğin bir diğer etkinliği olan arkeoloji havuzunda kazı yapan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu da gözlerinden okunuyordu. İçinde çeşitli projelerin de sergilendiği, yabancı dil etkinliklerinin yapıldığı şenlikte küçük öğrencilerin ilgisini en çok çeken alanlar ise kukla ve hikâye anlatıcılığı ile Eğlenceli Bilim Köşesi oldu.

Bugün 15:49 TSİ - Eğitim

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