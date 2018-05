SEDAŞ yapay zeka ile arızalara çözüm getirecek

SEDAŞ’ın üniversite öğrencilerini inovatif projeler yapmaya teşvik etmeyi hedeflediği Geleneksel 3. Proje Fikri Yarışması’nı; projesinde yapay zekâyı kullanan öğrenciler kazandı. Geliştirdikleri sistemle elektrik arızalarının çözüm süresini kısaltan ve hatta arıza meydana gelmeden önce müdahale edilmesini sağlayan proje ile Kocaeli Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Aldemir ve Ayşe Ceren Tunçbilek, büyük ödülün sahibi oldu.

BİRİNCİYE 7.500 TL

Birinci olanın 7.500 TL, ikinci olanın 5.000 TL ve üçüncü olanın 4.000 TL para ödülü aldığı ve SEDAŞ’ın 3 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği SEDAŞ Proje Fikri Yarışması’nın birinci gelen projesi hayatımızın her alanına hızla giren yapay zekayı projenin beyni olarak konumlayan “SEDAŞ Her Zaman Yanında” uygulaması ile Kocaeli Üniversitesi öğrencileri oldu.

“FOTOĞRAF ÇEKİP SİSTEME YÜKLEYECEKLER”

Kazanan projenin tasarımcıları olan Kocaeli Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Aldemir ve Ayşe Ceren Tunçbilek geliştirdikleri proje ile ilgili şunları söyledi: “SEDAŞ Her Zaman Yanında uygulaması ile artık daha az karanlık, daha çok aydınlık olacak. Şu an bir arıza durumunda vatandaşlar çağrı merkezini arayarak çözüm aramak durumunda kalıyor. SEDAŞ Her Zaman Yanında uygulaması ile elektrik arızasını bildirmek isteyen vatandaşlar bir fotoğraf çekip sisteme yükleyerek durumu direkt SEDAŞ saha ekipleriyle paylaşabilecek.

“ÇÖZÜM SÜRESİ KISALACAK”

Bu sayede çözüm süresi önemli ölçüde kısalacak. Bunun yanı sıra uygulamanın temeli olan yapay zeka vatandaşlardan gelen şikayetleri sistemli bir şekilde kategorize edecek. Bugün elektrik şebekesinde kullanılan malzemelerin kullanım ömrü belli. Bir malzemenin ne kadar sıklıkla arızalandığı nasıl tamir edildiği gibi veriler sisteme girilince yapay zeka arıza gerçekleşmeden önce bizi o uyararak gerekli bakımların yapılmasını sağlayacak. Bu şekilde de arızadan önce biz zaten sorunu çözmüş olacağız.”

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Toplamda 82 başvurunun yapıldığı yarışmada ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 15 proje, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. İlk üç proje ödüllerini Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırıcı’nın elinden aldı. Ön değerlendirmeyi geçen ve mansiyon ödülü alan 12 proje sahibi öğrencilere de plaket ve teşekkür belgeleri SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk tarafından verildi.

“ÇOK BAŞARILI OLACAKLAR”

Bekir Sami Güven, ön eleme sonucunda finale kalan 15 proje arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu söyleyerek, “Bu proje ile gençlerin düşünmesini, hayal etmesini ve yaratıcı fikirlerini bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Gençlerin böyle bir bakış açısı geliştirmesi onların gelecekteki iş hayatlarında her zaman fark yaratacaktır. SEDAŞ olarak da biz de buna destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl yarışmaya katılan tüm gençlerin ileride çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.