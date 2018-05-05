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Emniyet müdüründen Özkar’a iade-i ziyaret

Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve SS 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’a iade-i ziyarette bulundu.

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Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve SS 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’a iade-i ziyarette bulundu. Erdoğan’a deve eti ikram eden Özkar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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