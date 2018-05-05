Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve SS 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’a iade-i ziyarette bulundu. Erdoğan’a deve eti ikram eden Özkar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bugün 15:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Emniyet müdüründen Özkar’a iade-i ziyaret
Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve SS 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’a iade-i ziyarette bulundu.
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Bugün 15:57 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz