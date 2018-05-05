Sağlık İşçileri Sendikası’nda kazanan Bulgurcu

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şubesinin olağan genel kurulu, Otel Asya’da yapıldı.Demokrasi şöleni havasında gerçekleşen genel kurulda üç liste yarıştı. Ahmet Bulgurcu ve yönetim kurulu üyeleri delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak seçimi kazandılar.

KATILIM YOĞUN OLDU

Otel Asya’da yapılan seçime Genel Başkan Vekili Hakan Toy, Genel Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Osman Çavuş, Genel Mali Sekreter Doğan Alıç, Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, Türkiye Sağlık-İş Sendikası çevre illerde bulunan şube ve il başkanları, Türk-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri, Kocaeli Şubesinin delegelerinin yanı sıra çok sayıda misafir katıldı.

“BAYRAĞI EN YÜKSEĞE DİKECEĞİZ”

Protokol konuşmalarının ardından seçime gidildi. 124 delegenin oy kullandığı seçimde 69 oy alan Ahmet Bulgurcu ve ekibi seçildiler. Konuşma yapan Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Bulgurcu, yönetim kurulu adına bütün delegelere teşekkür etti. Çalışmalarıyla delegelerin bu güvenlerini boşa çıkartmayacaklarını belirten Bulgurcu, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının bir neferi olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye Sağlık İşçileri sendikasının sancağını Kocaeli’de en yükseğe dikeceklerini, üyeleriyle her zaman omuz omuza olacaklarını vurguladı.