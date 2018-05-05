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Bugün 16:03 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:05 TSİ )

Seyyar simitçiden Yıldırım’a teşekkür

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından temin edilen simit arabası, simitçi Kemal Altun’a teslim edildi.

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Vatandaşa daha nezih, temiz ve hijyenik şartlarda hizmet verilmesi amacıyla Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın talimatıyla Karamürsel Salı pazarı ve iskele meydan mevkiinde seyyar simitçilik yapan Kemal Altun’a simitçi arabası verildi. 63 yaşındaki simitçi Kemal Altun, Karamürsel Belediyesi tarafından hediye edilen simitçi arabasının her yerini Türk bayrağı, Yeşil-Siyah Kocaelispor renkleri ve Karamürsel Belediyesi’nin amblemiyle süsledi. Temiz ve bembeyaz giysisiyle simit satan Altun, ekmek teknesini modern hale getiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bugün 16:03 TSİ - Gündem

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