Vatandaşa daha nezih, temiz ve hijyenik şartlarda hizmet verilmesi amacıyla Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın talimatıyla Karamürsel Salı pazarı ve iskele meydan mevkiinde seyyar simitçilik yapan Kemal Altun’a simitçi arabası verildi. 63 yaşındaki simitçi Kemal Altun, Karamürsel Belediyesi tarafından hediye edilen simitçi arabasının her yerini Türk bayrağı, Yeşil-Siyah Kocaelispor renkleri ve Karamürsel Belediyesi’nin amblemiyle süsledi. Temiz ve bembeyaz giysisiyle simit satan Altun, ekmek teknesini modern hale getiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a ve çalışanlarına teşekkür etti.
Bugün 16:03 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:05 TSİ )
Seyyar simitçiden Yıldırım’a teşekkür
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından temin edilen simit arabası, simitçi Kemal Altun’a teslim edildi.
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Bugün 16:03 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz