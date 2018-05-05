“Bu okul her alanda ismini duyuracak”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali Hüseyin Aksoy, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek 4. Uluslararası Arapça Münazara Yarışmasında Dünya Şampiyonu olan öğrencileri tebrik etti. Ziyarette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali Hüseyin Aksoy’a İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Dernek Başkamı Şener İnce eşlik etti.

ÖĞRETMENLERLE SOHBET ETTİLER

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık ve Vali Aksoy, öğretmenler odasına geçerek bir süre öğretmenler ile sohbet etti.

TEBRİK ETTİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kızlarımızın elde ettiği başarıdan dolayı kızlarımızı, öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. Ben de İzmit İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu okulumuz sadece Arapçada dünya birincisi olmakla ismini duyurmayacak, her alanda Türkiye’nin en iyi öğrencilerini yetiştiren bir okul olarak da önümüzdeki süreçte adından sık sık söz ettirecek” dedi.