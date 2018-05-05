Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:09 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:11 TSİ )

“Bu okul her alanda ismini duyuracak”

4. Uluslararası Arapça Münazara Yarışmasında Dünya Şampiyonu olan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu okul her alanda Türkiye’nin en iyi öğrencilerini yetiştiren bir okul olarak ismini duyuracak” dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali Hüseyin Aksoy, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek 4. Uluslararası Arapça Münazara Yarışmasında Dünya Şampiyonu olan öğrencileri tebrik etti. Ziyarette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali  Hüseyin Aksoy’a İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Dernek Başkamı Şener İnce eşlik etti.

ÖĞRETMENLERLE SOHBET ETTİLER

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık ve Vali Aksoy, öğretmenler odasına geçerek bir süre öğretmenler ile sohbet etti.

TEBRİK ETTİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kızlarımızın elde ettiği başarıdan dolayı kızlarımızı, öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. Ben de İzmit İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu okulumuz sadece Arapçada dünya birincisi olmakla ismini duyurmayacak, her alanda Türkiye’nin en iyi öğrencilerini yetiştiren bir okul olarak da önümüzdeki süreçte adından sık sık söz ettirecek” dedi.

Bugün 16:09 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Nesibe Aydın seminere geliyor mask
Nesibe Aydın seminere geliyor
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu! mask
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu!
Bill Gates’in akıl hocası geliyor mask
Bill Gates’in akıl hocası geliyor
Sözleşmeli öğretmen alınacak! mask
Sözleşmeli öğretmen alınacak!
TEGV'den anlamlı etkinlik mask
TEGV'den anlamlı etkinlik
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Yol verme kavgası: 1 yaralı! mask
Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Para vermeyince bacağından vuruldu! mask
Para vermeyince bacağından vuruldu!

GALERİ

Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak mask
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak
Darıca GB şampiyon oldu! mask
Darıca GB şampiyon oldu!
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı! mask
İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı mask
10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu mask
Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
AKP’de temayül yoklaması yapıldı mask
AKP’de temayül yoklaması yapıldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL