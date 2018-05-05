CHP’de sayı 27 oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili adaylığı için Kocaeli’den 27 kişi başvuruda bulundu. Adaylık sürecine dahil olmak isteyen aday adaylarının sayısının pazartesi akşamına kadar 50’yi bulması bekleniyor.
PAZARTESİ SON GÜN
Özellikle cumhurbaşkanı adayının açıklandığı önceki gün partililerin önemli bir bölümünün Ankara’ya giderek başvurularını gerçekleştirdikleri belirtildi. Bilindiği gibi partideki başvuru süresi 7 Mayıs Pazartesi sona erecek.
CHP’NİN ADAY ADAYLARI
Fikret Toker
Ali Güneş
Anıl Acurman
Coşkun Dursunoğlu
Cuma Karavar
Dursun Yaman
Ebru Küçükaydın
Ehlinaz T. Kayabaşı
Ferhan Şensoy
Hülya G. Yolcubal
İsmail Demir
İsmail Sancak
Ümit Küçükkaya
Murat Erinç
Mustafa Anaç
Mühip Kanko
Necat Çakır
Necati Akdeniz
Nuray Birinci
Ömer Ekşi
Sait Aydın
Tahsin Tarhan
Tamer Solakoğlu
Tuğman Kayalı
Yakup Yılmaz
Yaprak Fidancı
Çiğdem Canbaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz