CHP’de sayı 27 oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili adaylığı için Kocaeli’den 27 kişi başvuruda bulundu. Adaylık sürecine dahil olmak isteyen aday adaylarının sayısının pazartesi akşamına kadar 50’yi bulması bekleniyor.

PAZARTESİ SON GÜN

Özellikle cumhurbaşkanı adayının açıklandığı önceki gün partililerin önemli bir bölümünün Ankara’ya giderek başvurularını gerçekleştirdikleri belirtildi. Bilindiği gibi partideki başvuru süresi 7 Mayıs Pazartesi sona erecek.

CHP’NİN ADAY ADAYLARI

Fikret Toker

Ali Güneş

Anıl Acurman

Coşkun Dursunoğlu

Cuma Karavar

Dursun Yaman

Ebru Küçükaydın

Ehlinaz T. Kayabaşı

Ferhan Şensoy

Hülya G. Yolcubal

İsmail Demir

İsmail Sancak

Ümit Küçükkaya

Murat Erinç

Mustafa Anaç

Mühip Kanko

Necat Çakır

Necati Akdeniz

Nuray Birinci

Ömer Ekşi

Sait Aydın

Tahsin Tarhan

Tamer Solakoğlu

Tuğman Kayalı

Yakup Yılmaz

Yaprak Fidancı

Çiğdem Canbaz