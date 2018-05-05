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Karamürselli ailenin acı günü!

Bolu’da, TEM otoyolu üzerinde kaza yapan otomobilden kaçmak isterken önündeki TIR'a çarpan otomobildeki Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan Bağlar ailesinden 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı ve eşiyle birlikte İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 HU 7937 plakalı sürücü Karamürselli Serhat Bağlar (32), aynı istikamette sol şeritte kaza yapan Furkan Güney idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobile çarpmamak için ani bir manevrayla şerit değiştirdi. Şerit değiştirmesiyle birlikte kontrolden çıkan Bağlar’ın kullandığı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Doğan Tekindağ yönetimindeki 02 HT 599 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Serhat Bağlar hafif yaralanırken, 4 yaşındaki kızı Öykü Lorin Bağlar ve eşi Özlem Bağlar ağır yaralandı. Yaralılardan, Serhat Bağlar ve kızı Öykü Lorin Bağlar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. 

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazada, ağır yaralanan Özlem Bağlar'a olay yerine yakın bölgede bulunan ve yarın gerçekleştirilecek Ulusal UMKE Tatbikatı için hazırlık yapan Bolu UMKE personeli ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Bağlar, yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndükten sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Özlem Bağlar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 16:20 TSİ - Asayiş

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