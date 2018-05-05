Temayül yoklamasında 1.607 kişi oy kullandı

24 Haziran seçimlerinde AKP'den milletvekili olmak isteyen isimler, aday adaylığı başvurularını tamamladı. İlimizde mevcut milletevkilleri de dahil, toplam 108 isim aday adaylığı için başvurularını yaptı.

BİN 685 KİŞİNİN OY KULLANMA HAKKI VARDI

Bugün ise AKP'nin geleneklerinden olan temayül yoklamasının komisyon başkanlığını AKP İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi ve Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptı. Kadıköy Düğün Salonu'nda sabah 10.00 itibari ile başladı. Saat 16.00'da sona eren yoklama sonrası 13 sandıkta toplam bin 685 kişinin oy kullanma hakkı vardı. Bin 611 kişinin imza attığı listelerde, 4 kişi imza attığı halde oyunu kullanmadı. Böylece toplam bin 607 kişi oy kullanmış oldu. Oylar mühürlendi ve komisyon Ankara'da oyları sayacak. Ve Genel merkezde seçim işleri başkanlığına teslim edilecek.