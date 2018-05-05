Gölcük ‘SON’unda patladı : 5-1

3.Lig 2.Grup’taki bir diğer temsilcimiz Gölcükspor, sezonun sonunda, bugün rahat çıktığı iç saha maçında Erzincan’a gol oldu yağdı. Gölcküspor evinde, henüz 6.dakikada yenik duruma düştü. Yunus Emre Tok, konuk takımın golünü attı. 11.dakikada Berke Bıyık, Gölcükspor adına penaltıdan beraberliği sağladı. 16.dakikada Aziz Mirza Kılıç Gölcük adına farkı bire çıkardı. 25. dakikada Berke Bıyık, yine sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi. 28. dakikada Erzincan takımından Mert Ilıman kırmızı kart gördü. 70. Dakikada Sedat Cengiz, 87.dakikada Ferhat Aras skoru tayin etti: 5-1.