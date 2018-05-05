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Bugün 17:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:51 TSİ )

Birlikspor resmen 3.Lig’de: 2-1

Bugün Bodrum deplasmanında resmi veda maçını oynayan 2.Lig Kırmızı Grup takımımız Kocaeli Birlikspor, artık 3.Lig takımı...

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Bugün Bodrum deplasmanında resmi veda maçını oynayan 2.Lig Kırmızı Grup takımımız Kocaeli Birlikspor, artık 3.Lig takımı. Yeşil Siyahlılar, rakibine 2-1 yenilirken, kulübü satın alan Maden Grup’un yönetim kurulu başkanı Hamit laden’in açıklaması bekleniyor.

Bugün 17:49 TSİ - Spor

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