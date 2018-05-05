Bugün Bodrum deplasmanında resmi veda maçını oynayan 2.Lig Kırmızı Grup takımımız Kocaeli Birlikspor, artık 3.Lig takımı. Yeşil Siyahlılar, rakibine 2-1 yenilirken, kulübü satın alan Maden Grup’un yönetim kurulu başkanı Hamit laden’in açıklaması bekleniyor.
Bugün 17:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:51 TSİ )
Birlikspor resmen 3.Lig’de: 2-1
Bugün Bodrum deplasmanında resmi veda maçını oynayan 2.Lig Kırmızı Grup takımımız Kocaeli Birlikspor, artık 3.Lig takımı...
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Bugün 17:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz