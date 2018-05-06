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Yurt dışından ülkemize giren uyuşturucu Kocaeli polisini geçemedi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu yurt dışından ülkemize sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Kocaeli üzerinden sevk edileceğine dair bilgilere ulaştı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu yurt dışından ülkemize sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Kocaeli üzerinden sevk edileceğine dair bilgilere ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan araç Gebze ilçesinde durduruldu. Araçta dedektör köpek Millov ile yapılan aramada, aracın bagajında değişik yerlerde zulalanmış 193 paket halinde 98 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 Irak uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Bugün 09:02 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Erol Demirbek - polisimiz tebrik ediyorum. ama ıraktan buraya kadar nasıl gelmiş gümrük nerede bunlara destek verenler mi var ? önce de yazmıştım esas yılanların başı olan büyük yılanları yakalamak . bunlar taşıyıcı . ülkemizin insanları özellikle geleceğimiz olan gençleri bu yılanlara yem etmemeliyiz . ucuz uyuşturucudan pahalıya doğru giden yolda her kötülüğe yem olurlar ALLAH korusun

Yanıtla . 0Beğen 06 Mayıs 12:42

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