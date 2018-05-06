Yurt dışından ülkemize giren uyuşturucu Kocaeli polisini geçemedi!

Erol Demirbek - polisimiz tebrik ediyorum. ama ıraktan buraya kadar nasıl gelmiş gümrük nerede bunlara destek verenler mi var ? önce de yazmıştım esas yılanların başı olan büyük yılanları yakalamak . bunlar taşıyıcı . ülkemizin insanları özellikle geleceğimiz olan gençleri bu yılanlara yem etmemeliyiz . ucuz uyuşturucudan pahalıya doğru giden yolda her kötülüğe yem olurlar ALLAH korusun