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Cüneyt Özdemir, gazeteciliği anlattı

CNN Türk’te yaptığı 5N1K programıyla büyük ilgi gören; Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kocaeli Kitap Fuarı’nda mesleğini anlattı.

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CNN Türk’te yaptığı 5N1K adlı programla büyük ilgi gören gazeteci – yazar Cüneyt Özdemir, 10.Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu. Cüneyt Özdemir, söyleşisini, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, takipçileriyle paylaştı.

28 ŞUBAT DÖNEMİ VE GAZETECİLİK

Cüneyt Özdemir söyleşisinde, gazetecilik mesleğine nasıl başladığını anlatarak başladı. 32. Gün Programında Mehmet Ali Birand ile çalıştığını söyleyen Özdemir, “Benim gençliğim 32. Gün’ün montaj masalarında ve seyahatlerde geçti. Ardından 28 Şubat dönemi geldi ve Birand ile kendimizi işsiz bulduk. Türkiye’de gazetecilik yapmak her zaman zordu. Belki de bu demokrasi kültürünün tam oturmamasından kaynaklanıyor. Mesleğe başladığımdan bu yana zorluklar vardı ama o ülkenin zorlukları da vardı. 28 Şubat da o zorluklardan biriydi” dedi.

ESKİ ANA AKIM MEDYA ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra yine Birand ile birlikte CNN Türk’ü kurduklarını anlatan Özdemir, 19 yıldır da aralıksız olarak 5N1K programını yaptığını söyledi. Gazeteci olarak tarihe not düşmeye çalıştıklarını kaydeden Cüneyt Özdemir, “TV, çok uçucu bir mecra. Dijital medya çıktı. Bu sayede TV’den daha büyük bir kitleye ulaştığımı gördüm. Reza Zarrab davasını izledim bu şekilde. Gördüğüm tuhaflıkları anlatmaya başladım. Bu davayı yayınlayınca şaşkınlık oldu. İnsanlar ön yargılı haberler bekledi benden. Ama ben gördüğümü anlatınca eski ana akım medya da ortaya çıktı” dedi.

MUHABİR OLMAK ÖNEMLİDİR

Özdemir, söyleşisinde mesleğinde yaşadığı anılarını anlattı. Bu aşamada köşe yazarlarına yönelik önemli bir eleştiride bulunan Özdemir, “Dünyanın en beleş mesleği köşe yazarlığıdır. Mesleğin en güzel yanı ise, farklılıkların içinde işinizi yapabilmektir. Halen şartları iyi değilse de muhabir olmak önemlidir” dedi.Dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Cüneyt Özdemir, ardından kitap evine geçerek kısa bir süre önce çıkan “Güne Bakan” adlı kitabını imzaladı.

Bugün 09:30 TSİ - Eğitim

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