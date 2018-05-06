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Ahmet Selçuk İlkan: Beni zorla şair yaptılar

'Ayrılıkların şairi' olarak tanınan Ahmet Selçuk İlkan, Kılavuz Gençlik Sahnesinde verdiği muhteşem şiir dinletisi ile salonu dolduran hayranlarını büyüledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 'Ayrılıkların şairi' olarak tanınan Ahmet Selçuk İlkan, Kılavuz Gençlik Sahnesinde verdiği muhteşem şiir dinletisi ile salonu dolduran hayranlarını büyüledi. Ahmet Selçuk İlkan, yazdığı ve şarkı haline gelen şiirlerini müzik eşliğinde seslendirirken, dinleyiciler de sık sık şarkılara ve şiirlere eşlik etti. İlkan, salonu dolduran hayranlarına “şiirler kadar özelsiniz” şeklinde hitapta bulundu.

YAZDIĞI ŞİİRLERİN HİKAYELERİNİ ANLATTI

Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde gitarist eşliğinde sahneye şiir yorumlayarak sürpriz bir şekilde çıkan Şair Ahmet Selçuk İlkan, “Matematik derslerinde şiir yazardım. Hocam bir gün fark etti ve çok kızdı. Bırak bu şiir işlerini dedi. Yıllar geçti ben bırakamadım" dedi. Yazdığı birçok şarkının hikayesini de konserde izleyiciyle paylaşan İlkan, "Nasıl şair olduğumu soruyorlar. Güldüm, ağlattılar. Sevdim, aldattılar. Sarıldım, bıraktılar. E sağ olsun dostlar, beni zorla şair yaptılar"dedi

“SİZLERİ YÜREKTEN SEVİYORUM”

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen kitap fuarı için alın teri döken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ve ekibini yürekten kutluyorum diyen İlkan” Sizleri de yürekten seviyorum. Hayatınızı şiirler kadar güzel yaşayın. İnadına sevin, inadına mutlu olun. Ben inadına neler yapmadım ki… Sizler şiirler kadar özelsiniz” dedi.  Salonu dolduran dinleyiciler de sık sık şarkılara ve şiirlere eşlik etti.  Dinletinin ardından Şair Ahmet Selçuk İlkan’a katılımlarından dolayı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, 10. Kocaeli Kitap Fuarı ajandası hediye takdim etti.

Bugün 09:36 TSİ - Eğitim

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