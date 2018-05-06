Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, 95 bin imzaya ulaştı. Cuma günü 08.00'da başlayan imza işlemleri 9 Mayıs 2018 saat 20.00'da son bulacak. Şu ana kadar 100 bin imzayı sadece Meral Akşener geçebildi. Karamollaoğlu'nun da bugün 100 bin imzayı geçmesi bekleniyor.
Bugün 09:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
Temel Karamollaoğlu, 100 bin imzaya çok yakın
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, 100 bin imza toplamaya çok yakın...
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Bugün 09:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz