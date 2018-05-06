Körfez Erzurumlular’da Göğdemir tek aday!
Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan kongresi bugün Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dernek lokalinde düzenlenecek. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in yeniden aday olduğu ve tek liste ile yapılması beklenen kongre saat 16.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Dernek başkanı Göğdemir, tüm hemşehrilerini bu özel günde yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz