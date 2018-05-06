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Körfez Erzurumlular’da Göğdemir tek aday!

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan kongresi bugün Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dernek lokalinde düzenlenecek.

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Körfez Erzurumlular’da Göğdemir tek aday!

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan kongresi bugün Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dernek lokalinde düzenlenecek. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in yeniden aday olduğu ve tek liste ile yapılması beklenen kongre saat 16.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Dernek başkanı Göğdemir, tüm hemşehrilerini bu özel günde yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

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