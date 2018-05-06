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Bugün 09:54 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 09:57 TSİ )

Gezici Müze, Suriyeli çocuklarla kucaklaştı

Kocaeli Müzesi’nin “Dikkat Bu Sınıfta Müze Var” sloganıyla yola çıktığı gezici müze, ilimizde eğitim gören Suriyeli çocuklarla da kucaklaştı.

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Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün bir ilke imza atarak başlattığı ve “Dikkat Bu Sınıfta Müze Var' sloganı ile hayata geçirdiği 'Gezici Bavul Müze' okullarda uygulamalarına devam ediyor. Okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde büyük ilgi gören gezici müze için adeta okullar sıraya girmiş durumda. Bulan Kadın Zuhal Abla ve Onaran Adam Onur Abilerinin yer aldığı proje son olarak Suriyeli öğrencilerinde eğitim aldığı 28 Haziran Okulu’nda gerçekleşti.

KÜLTÜREL ENTEGRASYON

Kocaeli Müzesi, Suriyeli çocukların sosyal, kültürel oryantasyon ve entegrasyonuna yönelik çalışmalar kapsamında hareket ederek, Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere zorunlu göçe maruz kalan kişilerin kültürel entegrasyonuna yönelik faaliyetlere önemli etki sağlıyor. Okul ziyaretleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen okullarda devam ediyor. Kısaca Kocaeli Müzesi, sınıf ortamını Müzeye dönüştürmeye, çocuklarla kucaklaşmaya devam ediyor.

Bugün 09:54 TSİ - Kültür-Sanat

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